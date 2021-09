RYDER CUP: Sergio skrev historia – men tung start för Europa

Han hade redan innan spelat in flest poäng i Ryder Cups start 1927.

Nu har han också vunnit flest matcher.

– Varenda poäng är viktig, säger han och konstaterar att Europa har en uppförsbacke att bestiga efter den första rundan.

Jon och Sergio. Foto: TT

Med sin 23:e seger i en Ryder Cup-match passerade Sergio Garcia Englands Nick Faldo.

Han gjorde det i par med sin landsman Jon Rahm, i ett möte med USA två tungviktare Jordan Spieth och Justin Thomas.

– Jag hade världsettan i mitt lag och jag hade inte bytt ut honom för någon annan, sa Garcia direkt efter matchen som slutade 3&1.

Genom åren har nu Garcia spelat till sig ett otroligt foursome-facit om 11 segrar, fyra förluster och tre delade matcher.

Draget att Garcia slog första utslaget visade sig lyckosamt. Det innebar att han i början av rundan fick slå de flesta av slagen in mot green. Jon Rahm var sedan glödhet med puttern.

– Jag är ingen dålig ball striker, men när man har den här killen i sitt lag är det väldigt lätt att slappna av. Jag visste att mitt jobb de första nio skulle vara att putta. Jag gjorde det bra och självförtroendet växte, säger Rahm.

Garcia: ”Där för varandra”

Men annars var det en tung inledning på Ryder Cup för Europa. USA vann de tre övriga matcherna. Anmärkningsvärt nog förlorade Rory McIlroy och Ian Poulter samtliga av sina fem första hål mot Patrick Cantlay och Xander Schauffele.

Men Garcia var trots allt inte särskilt orolig.

– Det är inte så farligt. Detta är bara första rundan och mycket kan hända. Spelar vi bra under eftermiddagen så är allt tillbaka till det normala. Jag vet att killarna kämpar hårt och vi är här för varandra. Alla gör sitt bästa och sedan får vi se hur långt det bär.

Efter första omgången leder USA med 3-1, exakt samma resultat som de också ledde med i Paris. Då vände Europa på steken. Faktum är att Europa inte vunnit den inledande foursomen sedan 2006. Trots det har man vunnit Ryder Cup nio av de tolv senaste gångerna.

Så spelas eftermiddagens bästbollar

Den inledande foursomen följs nu upp av bästboll.

Matcherna spelas enligt följande:

19.10. Dustin Johnson/Xander Schauffle vs. Paul Casey/Bernt Wiesberger.

19.26. Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler vs. Jon Rahm/Tyrrell Hatton.

19.42. Tony Finau/Harris English vs. Rory McIlroy/Shane Lowry.

19.58. Justin Thomas/Patrick Cantley vs. Tommy Fleetwood/Viktor Hovland.

