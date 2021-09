Ryder Cup kommer inledas med en riktig stjärnsmäll.

Den spanska duon med världsettan Jon Rahm och Ryder Cup-veteranen Sergio Garcia ställs mot publikfavoriterna Justin Thomas och Jordan Spieth.

KOHLER, WISCONSIN. Ryder Cup skulle spelats 2020, men Coronapandemin satte stopp.

Så golfvärlden har väntat extra länge på att få se Europa försöka försvara pokalen efter överkörningen i Paris 2018. Anspänningen och förväntan låg därför lite extra mycket i luften när kaptenerna under torsdagskvällens öppningsceremoni tillkännagav vem som skulle spela i fredagens inledande foursome-matcher.

– Vi tvingades ta oss igenom en pandemi och även efter det att beskedet kom om att vi skulle få spela nu så fanns tvivel till om vi skulle kunna genomföra ett Ryder Cup med åskådare. Som tur är kan vi konstatera att så inte blev fallet. Låt oss tillsammans få göra detta till det bästa Ryder Cup som spelats, sa Europas kapten Padraig Harrington innan han i ett långt tal tackade alla som gjort evenemanget möjligt och presenterade sitt lag.

Så spelas morgonens foursomes

Steve Stricker var inne på samma sak.

– Jag är från Wisconsin är otroligt stolt över att få vara del av just den här Ryder Cup matchen, och att få göra det här. Jag minns mitt första Ryder Cup i på Valhalla 2008, stämningen var fantastisk och fick mig att inse att jag ville vara en del av Ryder Cup så länge jag är kvar i sporten. Jag vet att vi kan skapa samma fina stämning här i Wisconsin, förklarade USA:s kapten Steve Stricker innan han med tårar längs kinderna tackade sin familj och alla andra som kunde tänkas ha med matchen att göra.

När lagen sedan skulle presenteras stod det klart att både USA och Europa direkt vill sätta sin prägel på matchen och öppnar med sitt absolut tyngsta artilleri.

Fredagens foursome spelas enligt följande:

Justin Thomas/Jordan Spieth vs. Jon Rahm/Sergio Garcia.

Dustin Johnson/Collin Morikawa vs. Paul Casey/Viktor Hovland.

Brooks Koepka/Daniel Berger vs. Lee Westwood/Matthew Fitzpatrick.

Patrick Cantley/Xander Schauffele vs. Rory McIlroy/Ian Poulter.

Analys av de fyra matcherna

Justin Thomas/Jordan Spieth vs. Jon Rahm/Sergio Garcia.

Starttid (svensk tid): 12.05

Kommentar: Oj, vilken stjärnsmäll! Thomas och Spieth är två av de absolut mest omtyckta amerikanerna. De ställs mot världsettan Rahm, som är ruskigt vass i samtliga delar av spelet. Valet av Garcia är intressant är flera aspekter. 1. Han är den bästa poängplockaren i Ryder Cups historia och utstrålar en fantastisk passion. 2. Han är den utan tvekan sämsta puttaren i hela Ryder Cup och det är frågan om man bör sätta honom i en öppningsmatch som möjligtvis kommer sätta tonen för resten av helgen.

Tips: USA

Dustin Johnson/Collin Morikawa vs. Paul Casey/Viktor Hovland.

Starttid (svensk tid): 12.21

Kommentar: USA har under flera år haft svårt att hitta en spelpartner till Dustin Johnson. I Morikawa får han tourens bästa järnspelare och någon som kan ta vara på Dustins långa utslag. Men även Europa går ut med tunga namn. Hovland är Europas framtidsman och en spelare som har det mesta, samtidigt som Casey är hack i häl på Morikawa som en av världens bästa järnspelare.

Tips: Delning

Brooks Koepka/Daniel Berger vs. Lee Westwood/Matthew Fitzpatrick.

Starttid (svensk tid): 12.37

Kommentar: Kanske den svagaste av de fyra matcherna. Koepka och Berger har spelat foursome tillsammans förut. Då, i Presidents Cup förlorade de. Men nu får de alltså en ny chans. För Europas del så pratar vi om två av de absolut mest stabila spelarna, båda är väldigt raka från tee och vana foursomespelare.

Tips: Europa

Patrick Cantley/Xander Schauffele vs. Rory McIlroy/Ian Poulter.

Starttid (svensk tid): 12.53

Kommentar: FedEx Cup-mästaren och OS-guldmedaljören utgör det kanske formstarkaste paret av alla som kommer till spel på söndagsmorgonen. En svår nöt att knäcka för två av de européer som har mycket att bevisa. Kan Poulter leva upp till sitt ryckte och förtjänar McIlroy rollen som Europas stora stjärna.

Tips: USA

