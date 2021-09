RYDER CUP: DeChambeau träffade en åskådare – skrek inte ”Fore”

Bryson DeChambeau bröt mot golfens oskrivna regel.

Hans första slag i årets Ryder Cup for ut i publiken, men DeChambeau skrek aldrig ett varnande ”Fore!” och bollen träffade en kvinna på ankeln.

USA fick en flygande start på Ryder Cup och ledde efter det inledande foursome-spelet med 3-1.

Kapten Steve Stricker hade då valt att bänka den långstlående Bryson DeChambeau. På eftermiddagen blev det äntligen dags för fixstjärnan – men det kunde börjat bättre.

Hans första slag träffade nämligen en kvinna i publiken på ankeln.

Kvinnan verkade klara sig okej, men Bryson hade redan innan incidenten ett rykte om sig att inte skrika ”Fore!”, en stämpel man inte vill ha inom golfvärlden.

Bryson “I shout fore 99% of the time” DeChambeau fails to shout fore with his very first shot of the Ryder Cup and hits a spectator squarely on the shin

Tidigare i år gick Europatourspelaren Edoardo Molinari till attack mot Bryson DeChambeau och ifrågasatte varför han inte skrek varnande när hans bollar var på väg in i publikmassorna.

– Jag vet inte vad han talar om. Där är många människor på utslagsplatsen som skriker ”fore”. 99 procent av gångerna skriker jag ”fore”, och det är synd att folk tror att jag inte skriker.

Även Richard Bland, som vann tidigare i år, har riktat kritik mot amerikanen.

Bryson ploughing it into the crowd again off the tee & no shout of “FORE” 🤷🏻‍♂️ maybe it needs someone to get seriously injured for him to learn

— Richard Bland (@blandy73) August 5, 2021