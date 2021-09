Så blev Ryder Cup ett av världens största idrottsevenemang

Vid Ryder Cup i Paris för tre år sedan sågs matchen av nästan 620 miljoner människor, världen över.

När trädgårdsmästaren Samuel Ryder under 1920-talet bestämde sig för att skänka en pokal visste ingen vad det hela skulle utvecklas till.

– Det är den här dagen som är anledningen till att du ger dig upp för att träna ditt allra hårdaste varje dag, säger Rory McIlroy inför fredagens batalj på Whistling Straits. Foto: Stella Pictures KHOLER, WISCONSIN. Mellan 40-45 000 åskådare väntas varje dag besöka Whistling Straits i lilla Kohler, Wisconsin. Alla har vallfärdat till den lilla golfdestinationen mitt ute i ingenstans. Byn skapades av familj och dess byggföretag och huserar i dag drygt 2 000 personer.

Därför har hotelpriserna i närliggande Milwaukee och Green Bay denna vecka skjutit i vädret. Tillsammans med superbowl är Ryder Cup det största evenemang Wisconsin stått värd för. Du ska snart förstå hur det blev så. Formatet i sig leder nästan per automatik till dramatik. Englands Ian Poulter, känd för sin passion, förklarar:

– Det är en väldigt enkel form av golf. Det finns ingen plats för att ifrågasätta besluten, det handlar bara om göra det bästa. Par räcker sällan utan du måste göra birdie, det är väldigt pang på och ett kul och aggressivt sätt att spela. LÄS MER: Ultimata Ryder Cup-upplevelsen – del 1: Country Club och business class Ballesteros intåg ändrade allt Att det sedan står tolv poäng på spel under den avslutande dagens singelmatcher möjliggör också till synes osannolika comebacker, som den vi såg när Europa kom tillbaka från vad som föreföll vara ett hopplöst läge 2012, på Medinah utanför Chicago.

Det ska också tilläggas att mystiken kring kaptensval, strategi, kemi och sammanhållning spelar sin roll. Men kanske är den huvudsakliga ingrediensen rivaliteten mellan Europa och USA, något som alltid skymtats mellan lager av uppförandekoder.

Under 1970-talet, när det europeiska laget endast utgjordes av Storbritannien och Irland, prenumererade det amerikanska laget på segrar. Det var här beslutet som kom att ändra allt togs. Severiano Ballesteros var europeisk golfs stora dominant. USA hade vunnit elva av de tidigare 15 mötena och nu ändrade man reglerna för att få med den spanske stjärnan.

Och det var en spansk stjärna som avskydde att förlora, framförallt mot amerikaner. ”Seves” vilja och passion kom att svetsa samman Europa, och enligt dagens spelare så är det hans arv som lever kvar och än i dag gör att det på papperet ofta sämre laget vinner mot amerikanska toppspelare.

– Vi vet att detta inte är en tävling som spelas på papper, den spelas på gräs, och Ryder Cup är något som samlar allt som spelet golf handlar om, säger Rory McIlroy om matchen som sedan starten 1927 bara vuxit större och större och större.

En guldfärgad trofé som betyder mycket

2018 var tusen skrivande journalister ackrediterade. De kom från 27 olika länder, och totalt såg 620 miljoner människor matchen hemma på tv:n.

Den 27 september 1920 skrev redaktören på Sports Illustrated ett brev till PGA of America, där matchen föreslogs. Matchen skulle då innefatta de 12 amerikaner som spelade The Open efterföljande år på St Andrews Old Course. Det blev en uppvärmningsmatch på Gleneagles.

Matchen genomfördes mest på skoj och Storbritannien och Irland besegrade US med 9-3,3.

Samuel Ryders affärer gick vid det här laget bra. Hans idé om att sälja frön i små påsar var lyckad och nu bestämde sig trädgårdsmästaren, affärsmannen och golfentusiasten Samuel Ryder för att skänka en guldfärgad trofé. Vi spelar om den än i dag. Men rivaliteten är mycket starkare.

