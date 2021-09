SOLHEIM CUP: Sagström i centrum av kontroversiellt regelkaos

Madelene Sagström stod i Solheim Cup-händelsernas centrum under den första speldagens bästboll.

Båda lagen reagerade kraftigt efter incidenten som saknar motstycke.

– Det känns som att jag svikit mitt lag, säger svenskan.

Det dröjde inte längre än till den första speldagens andra runda innan känslorna svallade över. Nelly Kordas eagleputt såg ut att stanna på hålkanten på det 13:e hålet, och Madelene Sagström var aningen för snabbt framme för att plocka upp bollen och skänka hennes nästa putt.

Hålet såg ut att delas på birdie, men domarna menade annorlunda. Domare Missy Jones bad om TV-bilder och kunde konstatera att bollen fortfarande var i rörelse när Sagström plockade upp den, och att det inte gick att utesluta att det därför fortsatt hade vore möjligt att gå den i hål. Enligt regelboken borde Sagström ha låtit den vila i minst tio sekunder.

– Det fanns aldrig en chans att den skulle gått i, säger Sagström enligt Golf Channel.

– Bollen hängde inte över kanten. Kan vi inte se det via TV-bilderna? fortsatte svenskan utan att få gehör.

Efter fortsatt videogranskning slog domarna fast att svenskan hade fel och USA tilldömdes segern på hålet. De vann sedan också matchen med 1 upp.

– Vi ville aldrig att det skulle sluta så här, sa Korda och fortsatte:

– Jag föll till mina knän och kunde inte ens se vad som hände.

Europas kapten Catriona Matthew.

– Det var svårt att tyda bilderna vi fick. Jag är helt övertygad om att Madelene inte för ett ögonblick trodde bollen hade en chans att gå i hål, och det såg inte ut som att amerikanerna trodde det heller.

Efter att lördagens spel intervjuades Sagström i Sky Sport. Då gick det inte längre att hålla tillbaka tårarna.

– Uppenbart så följde jag inte regeln om tio sekunder. Nej jag håller spelets integritet högt och skulle aldrig plocka upp en boll om den hade chans att gå i.

– Jag håller inte med om domslutet och att bollen skulle ha vilat på hålkanten, men jag bröt mot regel och just nu suger det. Det känns som att jag svikit mitt lag.

Oavsett rätt eller fel så kom beslutet att få en stor påverkan och det blir intressant att se hur de båda lagen går vidare från detta.

Efter den första dagens spel leder Europa med 5,5-2,5.

A ruling has been made on Nelly’s putt.

The Chief Referee has determined that the ball WAS overhanging the hole, and her putt is considered holed per rule 13.3a. #SolheimCup pic.twitter.com/OIXmBrUjgo

— Golf Channel (@GolfChannel) September 4, 2021