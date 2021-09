Det har gått ett par veckor sedan Anna Nordqvist vann British Open.

Nu kommer Europas största stjärna till Solheim Cup med vind i seglen, och matchen där USA på förhand var den givna favoriten har fått helt nya giv.

För ett par veckor sedan var verkligheten en annan.

Europas bäst rankade spelare hette Sophia Popov, kom från Tyskland, och var fram till förra upplagan av British Open en tjej ingen någonsin hade hört talas om.

Men i mitten av augusti var hon på plats 26 på rankingen, och hade sju amerikanskor och hela 16 asiatiskor framför sig.

Redan innan det första slaget var slaget hade Europas lag en krisstämpel tungt vilande över sig och till och med för en kille som undertecknad, som älskar matcherna mellan Europa och USA, gick det att ifrågasätta relevansen.

Det gick till och med att påstå att Solheim Cup i stället borde vara en match mellan USA och Asien.

Men så kom den där magiska helgen i slutet av augusti och en golftävling spelades på Carnoustie, i skotska Angus.

Allt ändrades.

En blixt från klar himmel

Hon hade visserligen inför tävlingen klarat hela 18 kvalgränser i följd och varit precis lika stabil som vanligt, men när Anna Nordqvist vann British Open så kom det som en blixt från klar himmel och en seger som gav nytt liv åt Solheim Cup.

För helt plötsligt hade Europa de två senaste British Open-vinnarna i sitt lag, och skruvar vi tillbaka tidsmaskinen och räknar in 2018 så kan vi konstatera att årets lag faktiskt har tre av de fyra sista vinnarna.

Slår vi på stora trumman så går till och med att argumentera för att årets lag är betydligt starkare än det som med en pensionerad Suzann Pettersen som huvudperson lika osannolikt som dramatiskt skrällvann på Gleneagles senast de två kontinenterna drabbade samman.

Att Nordqvist fann formen och på egen hand spelade sig in i årets lag var av stor betydelse.Nu slapp Cathriona Matthew lägga ett wildcard på att få med Europas bästa spelare.

Ett otroligt starkt Europa

Med sina tre majorvinster och hela sex Solheim Cup-framträdanden är också Anna Nordqvists erfarenhet ovärderlig.

Lägg därtill Finlands Matilda Castren som gjort kometkarriär på ingen tid alls och Emily Kristine Pedersen som det senaste året radat upp segrar på Ladies European Tour. Vi spetsar det med Carlotta Ciganda och hennes Sergio Garcia-liknande geist samt orädda Leona Maguire.

För att inte nämna Madelene Sagström är bland de spelare i världen som besitter absolut högst potential.

Tro mig, det här är ett gäng tjejer som inte är rädda för att ta för sig.

Fram till Caroline Hedwall genombrottsår 2013 hade Europa aldrig vunnit på amerikansk mark, och vid ett första ögonkast är det fortsatt lätt att måla upp USA som den stora favoriten.

Men lägger vi svart på vitt, räknar majorsegrar så har Europa sett till de senaste fem åren betydligt fler (fem mot tre).

Man har med andra ord absolut ingen anledning att känna sig underlägsna.

Så.

Things may not be what they seem…

