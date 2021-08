Annika Sörenstam vann US Open igen – 15 år efter senaste segern

Annika Sörenstam vann US Open 1995, 1996 och 2006.

I sitt första US Senior Women’s Open slog hon till igen.

Med en score på totalt 12 slag under par vann svenskan med hela åtta slags marginal.

Foto: TT

Inför slutrundan hade Sörenstam Liselotte Neumann hack i häl, men när det väl kom till avgörandet på Brooklawn Country Club var det aldrig något snack.

Sörenstam började med birdie på det första hålet, och gasade sedan. Hennes avslutande 68-runda innehöll bara en bogey.

Jagande Neumann inledde visserligen med en eagle, men ett gäng bogeys gjorde sedan att dramatiken uteblev.

För Sörenstam har comebacken sedan länge varit med US Senior Women’s Open som det stora huvudmålet, något hon var tydlig med både under gästspelet på LPGA-touren tidigt i våras och under Scandinavian Mixed på Vallda Golf & Country Club i sommar.

LÄS MER: Som att rättvisa skipades när Schauffele vann OS-guld

Tre svenskor bland de tio främsta

Det går inte att säga annat än att den en gång så överlägsna svenskan fortfarande vet både hur man spelar golf och hur man prickar formen.

Sörenstam vann under sin karriär tio ”vanliga” majors. Nu kan hon lägga sin första av seniorversionen till samlingen.

Neumann behöll sin andraplats ända in i mål medan titelförsvararen Helen Alfredsson gick sin tredje raka runda på par och slutade sjua.

Videoklipp från Youtube

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger