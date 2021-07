Sörenstam leder US Open: ”Jag är verkligen supernöjd”

Det var Senior Women’s US Open som stod högst på önskelistan.

Halvvägs in i tävlingen leder Annika Sörenstam det första US Open hon spelar sedan 2008.

– Jag är verkligen supernöjd, säger Sörenstam, som har en annan svenska hack i häl.

Annika när hon vann sin senaste US Open-titel 2006 och under Scandinavian Mixed 2021.Foto: AP och Bildbyrån.

Som första svenska vann Liselotte Neumann US Open 1988 och blev en stor inspirationskälla för Annika Sörenstam. Nu brottas de båda om vem som ska vinna årets Senior Women’s Open.

Halvvägs in i tävlingen leder Sörenstam på -11, men Neumann är bara tre bakom.

– Jag var inte riktigt lika vass med drivern som i torsdags, men järnslagen satt fint och eftersom att det har regnat en del så kunde jag ganska ofta sikta rakt på flaggan, säger Sörenstam och lyfter fram sin caddie, maken Mike McGee.

– Vi har ett bra system för att fatta våra beslut.

Det är mycket svensksnack på Brooklawn Country Club. Försvarande mästaren Helen Alfredsson är två slag över par och delar 13:e-platsen.

Veckans spelplats är Interlachen Country Club i i Edina, Minnesota. På samma bana spelade Annika sitt sista ”vanliga” US Open. Hon avslutade med att sänka en järnsexa från 180 meter.

LÄS MER: På söndag kan Annika vinna US Open igen – på samma bana som hon tog avsked

LÄS MER: Krönika – OS-golfen en lätt tävling att vinna

Videoklipp från Youtube

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger