Krönika: OS-golfen en lätt tävling att vinna – en chans att skriva historia

Den ädlaste medaljen.

Men den lättaste tävlingen att vinna.

Det är verkligheten när OS-golfen ska kora sin guldmedaljör.

För det är en tävling ganska många skiter i, och som har ett direkt svagt startfält.

Med andra ord; en grym chans att skriva historia.

Svensk golfmedalj i OS? Konkurrensen är i alla fall inget man får hicka av…Foto: Bildbyrån.

När både världsettan Jon Rahm och fixstjärnan Bryson DeChambeau testade COVID-positivt var det som att luften, redan innan det första slaget slagits, gick ur OS-golfen.

Saker och ting blev inte bättre av att Brooks Koepka, bäst av alla sett till de senaste årens majors, precis som Dustin Johnson sa ”tack, men nej tack” sommarens stora sushifest.

Långt dessförinnan hade Louis Oosthuizen låtit meddela att han föredrar korna och traktorn hemma på gården medan Sergio Garcia poängterat att han i stället fokuserar på PGA-touren och vägen till det Ryder Cup som så många gånger fått honom att ropa ”Vamos!”.

LÄS MER: Covid stoppar stjärnorna – Rahm och DeChambeau ute ur spelen

Svagt och litet startfält – segerläge?

Så titta nu på startfältet.

Bara tre av världens tio bästa svingar loss på Kasumigaseki Country Club. Dessutom består startfältet bara av 60 deltagare, vilket kan jämföras med dryga 140 i en vanlig tävling.

Med det sagt så hade de blågula medaljchanserna varit ganska stora om det inte vore för den så remarkabelt usla trenden inom svensk herrgolf.

Världsrankingen här är ju inget man slår baklängeskullerbyttor av (topp 2 spelar OS)…

92 Alex Norén

128 Henrik Norlander

——————————-

187 Henrik Stenson

233 Marcus Kinhult

243 Alexander Björk

Ännu mindre stjärnglans blir det ju eftersom medaljörerna från Rio inte får chans att försvara sina mynt. Något som hade förefallit otänkbart i en vanlig golftävling – oavsett om formen varit så bortblåst som den verkar vara för Henrik Stenson.

I miss him.

Jag fattar. Jag låter som en surgubbe…

Men det går inte att bortse från känslan att golfen, fem år efter comebacken på OS-programmet, fortfarande inte riktigt hör hemma.

Spelet golf är stöpt i en lite annorlunda form än de mest traditionella OS-grenarna och därför är OS för många av golfarna inte det finaste som går att vinna.

Och då kan jag känna att det faktiskt går att ifrågasätta om man faktiskt ska vara med.

Sedan är det ett så klart ett resonemang som går att applicera på fler sporter…

Kanske borde OS-golfen varit en amatörtävling.

Tycker faktiskt det går med i linje med spelens värdegrunder.

Därför kan det bli svensk medalj

Ska vi trots att försöka sia en vinnare så har vi inte särskilt många kandidater att välja mellan. Exempelvis kommer Gavin Kyle Green, nummer 359 på världsrankingen, inte att ha med saken att göra.

Mastersvinnaren och tillika hemmaspelaren Hideki Matsuyama känns som en ”hit or miss”, och egentligen skulle det förvåna mig ganska mycket om guldstriden inte kom att bli en helamerikansk historia med Collin Morikawa, Justin Thomas och Xander Schauffele som huvudpersoner.

Som outsiders kan vi slänga in Norges Viktor Hovland samt britterna Paul Casey och Tommy Fleetwood. Australierna kan också bli farliga.

Sen lär ju Patrick Reed åka fast för fusk och Rory McIlroy vet nog fortfarande inte om han spelar för Irland eller Nordirland.

Ja, men se där. Det finns ju ändå några tungviktare att besegra för att våra 92:a- och 128:e-rankade svenskar ska vinna guld i Tokyo.

Men nog finns det en sak som talar för våra svenskhopp.

På frågan om vad som vore störst, en grön kavaj i US Masters eller ett OS-guld, svarar Henrik Norlander:

– Att vinna OS-guld för Sverige är svårt att slå. Jag är uppväxt i Sverige och tittat mycket på OS-sport, såväl vinter som sommar–OS. För mig är OS större än US Masters även om det karriärmässigt är större att vinna US Masters.

Kanske vill han lite mer än de andra.

Jag hoppas det. Han har inte så många att besegra, och när han sedan en vacker dag blickar tillbaka på karriären då kan den viljan vara guld värd…

