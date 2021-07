Många har bojkottat.

Men den kanske klarast lysande golfstjärnan av dem alla kommer till OS i Tokyo: nyblivne British Open-mästaren Collin Morikawa.

– Jag är otroligt taggad, säger han.

Foto: TT

I fjol vann han PGA-mästerskapen som debutant. I söndags gjorde han om bedriften i golfens mest klassiska tävling; The Open Championship. Att vinna debutvinna två majors är något ingen annan lyckats med.

– Att skriva historia på det viset, och göra det vid 24 års ålder, det är svårt att ta in, säger han.

LÄS MER: Här hittar du allt om British Open

Kvalade in efter US Open

Redan efter fjärdeplatsen i US Open förra månaden stod det klart att Morikawa kvalat in till det amerikanska laget. Han tvekade aldrig kring att säga ja.

– Jag är så klart jättetaggad. Att kvala in till laget är en lite tröst eftersom jag inte lyckades vinna tävlingen, sa han till Golf Channel efter Jon Rahms seger på Torrey Pines.

– Att tävla i OS kommer att bli en höjdpunkt jag kommer bära med mig resten av livet. När jag spelade amatörgolf för två år sedan så var detta en av sakerna jag drömde om och att nu få åka till Tokyo är en sådan sak som ger ett leende på läpparna.

Självfallet så visste inte Morikawa då att han skulle åka till OS som regerande British Open-mästare.

LÄS MER: Här hittar du allt om OS-golfen

Många har sagt nej

Vad som var så självklart för Morikawa har inte varit lika självklart för hans kolleger. Louis Oosthuizen var Morikawas främste utmanare om British Open-titeln. Han är en av många som valt att bojkotta de olympiska spelen. Han har dessutom fått sällskap av bland andra Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick, Sergio Garcia, Adam Scott och Martin Kaymer. Anledningarna har varit många och olika, men kontentan är att OS för många av dem stått ganska långt ned på prioriteringslistan.

– Mitt huvudsakliga mål är att kvala in till Europas lag i Ryder Cup utan att behöva förlita mig på ett kaptensval. Att representera Spanien i ett OS hade varit en ära, men också ett ansvar som krävt hundra procent av min koncentration, förklarar Sergio Garcia.

Tre av fyra majorvinnare i Tokyo

Men inför OS i Tokyo står det nu klart att vinnarna i US Masters, US Open och British Open nu alla gör resan till Japan. Den ende som inte finns med är Phil Mickelson, som är för långt ned på världsrankingen för att kvala in till spelen.

Hideki Matsuyama representerar Japan, världsettan Jon Rahm Spanien och Collin Morikawa USA. Ett USA som för övrigt kommer med ett stjärnspäckat lag. Visserligen saknas världstvåan Dustin Johnson men Justin Thomas, Xander Schauffele och Bryson DeChambeau väger upp för avbräcket.

LÄS MER: Nytt avsnitt av Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger