För 14 dagar sedan hade han aldrig spelat linksgolf.

Men erfarenhet är inte allt.

På söndagen vann Collin Morikawa The Open och kan titulera sig Champion Golfer of the Year.

– Detta är en av de bästa dagarna i mitt liv, sa Morikawa i sitt tacktal.

Visserligen var Collin Morikawa världsfyra inför British Open. Men trots det tillhörde han inte favoriterna. 24-åringen från Los Angeles spelade nämligen tävlingen för första gången, och hade dessutom fram till för ett par veckor sedan aldrig tidigare spelat linksgolf.

Men för den vidskeplige fanns det ett par grejer som talade för Morikawa.

Senaste debutant att vinna British Open var Morikawas landsman Ben Curtis. Då nummer 396 på världsrankingen. Var? Jodå, på samma på just den här banan; Royal St George’s.

Dessutom vann Morikawa också på första försöket när han kammade hem PGA-mästerskapen på Harding Park i fjol.

Nyckel i förberedelserna?

För att lära sig hur han skulle ta sig an linksgolf – spelet på den så ofta så sandiga och hårda ytan som länkar samman land och hav – begav sig Morikawa till Europa en vecka innan British Open.

Han peggade upp i Scottish Open på linksbanan The Renaissance, utanför Edinburgh. Det slutade med en ganska blek 71:a-plats, men uppenbarligen lärde han sig både det ena och det andra.

– Jag kände att om jag kunde förstå hur man slår de olika slagen där så skulle det ge mig en chans att vinna här.

– Scottish Open betydde väldigt mycket för mig. Jag avslutade tävlingen med 2-3 birdies och kände att jag hade flyt med mig in i den här tävlingen, sa Morikawa på presskonferensen efter segern.

Felfri när det gäller som mest

Morikawa inledde finaldagen av The Open ett slag bakom ledande sydafrikanen Louis Oosthuizen. När amerikanen sedan på hål nio knuffade i sin tredje birdie för dagen hade han både tagit sig förbi och skapat en lucka.

Sedan var det aldrig något snack. Precis som när han vann PGA-mästerskapen på Harding Park gick Morikawa bogeyfritt även denna söndag. När han väl tagit initiativet släppte han aldrig in konkurrenterna i matchen.

Vid segerceremonin passade Morikawa på att rikta ett extra tack familj, vänner, sin caddie som dagen till ära fyllde år och den tillresta publiken.

– Jag hade inte varit här utan min familj och min flickvän. De kunde inte komma hit i år, men jag vet att de har varit uppe tidigt varje morgon för att se mig spela. Och publiken här. Ni har varit fantastiska och jag ser framemot att komma hit varje år för att återuppleva för att höra era hejarop.

– Jag får gåshud.

