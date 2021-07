THE OPEN: Sex segerkandidater inför avgörandet

18 hål återstår innan Champion Golfer of the Year är korad.

Med andra ord; British Open ska få sin vinnare.

Nedan listar jag spelarna med störst chans att dra det där längsta halmstrået på Royal St George’s.

Louis Oosthuizen, Sydafrika.

Score: -12

Ålder: 38

Bästa placeringar i majors: Vann The Open på St Andrews 2010, sedan dess har han hela sex andraplatser.

Kommentar: Ska man våga sätta ett par kronor på traktorturerna gjort nytta och att den notoriske tvåan elva år efter sin senaste seger äntligen ska nå hela vägen igen? Det hade inte gjort mig något om Louis Oosthuizen fick ta med sig The Claret Jug hem till gården. Han har en gudabenådad sving, och är dessutom en både sympatisk och jordnära kille som är lätt att tycka om. En lysande förebild.

Det som talar emot honom är att han spelade lite sämre de sista nio i går och inte har momentum på sin sida.

Collin Morikawa, USA.

Score: -11

Ålder: 24

Bästa placeringar i majors: Vann PGA-mästerskapen i fjol och kom fyra i US Open tidigare i år.

Kommentar: Toppade världsrankingen för amatörer innan han blev proffs 2019. Sen behövde han inte lång tid för att acklimatisera sig. Tourens bästa järnspelare debuterar i år i British Open och gör det galant. Inledde tredjerundan svagt men kom snabbt tillbaka med fina birdies de sista nio. Kändes som att han inte kunde missa ett slag under lördagens andra hälft, men förvaltade inte sina birdielägen och -2 för dagen kändes i underkant.

Jordan Spieth, USA.

Score: -9

Ålder: 27

Bästa placeringar i majors: Vann Masters och US Open 2015 samt The Open 2017. Men Jordan Spieth har också bjudit oss på några av de mest hjärtskärande ögonblicken vi sett. Vem minns exempelvis inte genomklappningen i titelförsvaret på Augusta 2016?

Kommentar: Klassades i många år som lite av en boy wonder. Det går inte heller att påstå något annat än att han är hela USA:s kelgris. Han är älskad där och stor publikfavorit även på vår sida Atlanten. Sen så gör han ju sådana där saker som bara Jordan Spieth gör; sätter puttar från andra sidan månen och hålar chippar och bunkerslag när du minst anar det. Hög show-faktor och en spelare som aldrig går att räkna bort.

Har efter ett par tuffa år hittat formen 2021, stod dock för några märkliga slarvmissar sent under tredjeronden.

Jon Rahm, Spanien.

Score: -7

Ålder: 26

Bästa placeringar i majors: Vann US Open för en månad sedan. Klassades innan dess som en av de bästa utan seger.

Kommentar: Rahm är härförare för ett gäng spelare som ligger en handfull slag bakom. Givetvis slår de alla lite ur underläge. Att då singla ut Rahm känns som en självklarhet.

Jag tror det kan passa honom, något vi inte minst såg i US Open på Torrey Pines i juni. Även om han för närvarande ligger tvåa på rankingen ser jag Jon Rahm som världens utan tvekan bäste spelare de senaste månaderna. Formen kan på nytt bära frukt denna söndag, men då gäller det att gasa från start.

Corey Conners, Kanada.

Score: -8

Ålder: 29

Bästa placeringar i majors: Vann på PGA-touren redan 2019 men har aldrig riktigt lyckats i majors. Kom åtta i Masters tidigare i år.

Kommentar: De av oss som knarkar kaffe för att ta oss igenom CMores sändningar från de vanliga PGA Tour-tävlingarna känner väl till Kanadas Corey Conners. För även om han aldrig riktigt utmanat på de största av scener så är detta en snubbe som kan lira. Hans -4 under lördagsrundan talade sitt tydliga språk och kanske är han den som känner bäst mojo inför finalrundan.

Marcel Siem, Tyskland.

Score: -6

Ålder: 41

Bästa placeringar i majors: Ha, eller jag hittar faktiskt en 12:e-plats från 2014.

Kommentar: Med handen på hjärtat hade kanske Dylan Fritelli, Scottie Scheffler eller till och med världsettan ett par slag bak, Dustin Johnson, varit smartare tips.

Men samma hjärta tvingar mig också att välja Siem. Tysken har skördat viss framgång på Europatouren, men det är snart tio år sedan och sedan 2015 har han haft det riktigt, riktigt tufft.

Fram till nu då.

Förra veckan vann han på Challengetouren och fick en fribiljett in i British Open. Men kanske är det resan från att vara tourens surpuppa till att nu jubla för varje sänkt putt, och le så brett att han nästan får kramp i mungiporna, som gör att jag håller en extra tumme för Siem. Det kanske inte är realistiskt, men han förtjänar det…

