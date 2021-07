Pressen på Oosthuizen: ”Så mycket som kan hända”

Säkerligen upplever han det som tjatigt.

Men efter sex andraplatser är det svårt för Louis Oosthuizen att avvärja frågorna.

– Jag ser det mer som något inspirerande än frustrerande, säger han.

Foto: Christer Höglund, TT

Med birdie-birdie-eagle på hål 12-14 kopplade Louis Oosthuizen på fredagskvällen ett grepp om British Open-bucklan The Claret Jug.

Efter rundan påminde frågorna de han fick dagen innan. Han ledde nämligen för andra dagen i följd.

Givetvis fortsätter folk att undra om han kan knipa sin första majortitel sedan segern på St Andrews 2010 eller om det ska bli en ny andraplats.

– Det är mer inspiration än frustration, det är ett tydligt tecken på att jag kan hävda mig. Hoppas nå en placering bättre i helgen.

Sex andraplatser sedan segern

Sedan den där underbara dagen då han defilerade i mål på St Andrews Old Course och vann med hela sju slag har han noterats för andraplatser i följande majors:

Masters 2012.

US Open 2015.

British Open 2015.

PGA-mästerskapen 2017.

PGA-mästerskapen 2021.

US Open 2021.

– På US Open tidigare i år på Torrey Pines så var det en svår avslutning där Jon Rahm avslutade med två helt otroliga puttar. Men samtidigt känner jag att jag spelade bra nog för att vara lite mer aggressiv vid ett par olika tillfällen, säger Oosthuizen och tillägger:

– Så bra som jag spelar just nu så handlar det bara om att ge mig själv chansen. Jag har börjat putta bättre, och då handlar det bara om att träffa så många greener som möjligt.

Historiskt dåligt för Sverige

Om han går runt och tänker på vilken sits han försatt sig i? Knappast.

– Man försöker att inte tänka på segern förrän man är i mål. Jag vet att jag hade en stor ledning 2010, men jag tillät inte mig själv att tänka på det förrän efter jag slagit mitt utslag på 17. Då smög det sig på någon liten tanke. Det är så mycket som kan hända, inte minst på en linksbana som denna, och då har man inte råd att låta tankarna rusa iväg förrän man går av 18:e green.

Halvvägs in i British Open jagas sydafrikanen främst av Collin Morikawa och Jordan Spieth som är två respektive tre slag bakom.

För svensk del missade samtliga fyra blågula spelare kvalgränsen. Rikard Karlberg, Henrik Stenson och Marcus Kinhult hamnade alla precis på fel sida cutten.

Att vi fått en British Open-helg helt utan blågula spelare har inte hänt sedan 1990.

