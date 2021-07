Dagen då Thomas Björn kunde skrivit dansk golfhistoria

Det har gått 18 år. Men när Thomas Björn i tisdags anlände till British Open-banan Royal St George’s konstaterade han att ärren fortfarande finns där.

Det var här han kunde skrivit dansk golfhistoria, men istället blev ärrad för livet.

– Alla stora spelare jag har mött har gått igenom riktigt mörka perioder. Det finns något tillfredsställande i att lyckas komma tillbaka från dem, säger den danske stjärnan i en intervju med The Independent.

Två ögonblick som format Thomas Björn som golfare och människa. The Open 2003 och Ryder Cup 2018. Foto: TT och Bildbyrån

Han hade en tillsynes stensäker ledning när han slog ut på det 16-hålet. Sannolikt hade arrangören redan börjat gravera in hans namn på The Claret Jug. Thomas Björn var redo. Redo att bli förste dansk att vinna det största som en golfare kan vinna; The Open Championship.

Men hans utslag stannade i bunkern bredvid green, och därifrån behövde dansken tre slag för att ta sig upp. Ytterligare en bogey gjorde att Ben Curtis, rankad 396:a i världen, kunde ta tidernas skrällseger.

Åtta år senare, och efter att ha kämpat sig igenom en tung depression, blev Thomas Björn inbjuden att spela The Open på samma bana. I värsta tänkbara väder gick han sju slag under par och när den första dagens spel summerades ledde han tävlingen.

– Det var nog en av de bästa rundorna golf jag spelat och äntligen kunde jag lägga mitt förflutna bakom mig, berättar han för den engelska tidningen.

Känner krigets ärr först senare

Det råder ingen tvivel om att Thomas Björn är Danmarks bäste golfare genom tiderna. Men trots att han vunnit hela 15 gånger på Europatouren har han också, genom hela karriären, varit öppen med att livet på touren inte alltid varit en dans på rosor. Det har vid ett antal tillfällen gått så långt på allvar funderat på att lägga av med golfen. Och den negativa spiralen började i den där bunkern 2003.

Det var en händelse som kom att definiera honom både som spelare och människa.

– Man känner inte krigets ärr förrän senare och det var nog inte förrän åtta-nio månader senare som jag började spela dåligt och jag började fundera på om det var på grund av vad som hände på Royal St George’s. Jag ifrågasätter alltid det mesta, men desto fler frågetecken du har desto svårare blir det att ta sig igenom jobbiga perioder. Att inte vinna en major när jag hade chansen skapade frågetecken.

Björns inre frågor kom att suga livsglädjen ur honom. Mellan 2007 och 2009 tappade han lusten. Det var inte längre roligt varesig att resa eller spela golf golf.

– Jag behövde ha det där snacket med mig själv som gör att man börjar hitta sanningen. Då fick jag svaren. Resultaten blev mindre viktiga. Jag började tycka om att vara på touren igen, att slå bollar på drivingrangen och att snacka golf. Allt det som jag hade saknade kom tillbaka och det ledde i sin tur till bra resultat.

Björn tog sig tillbaka och 43 år gammal kvalade han 2014 in till Europas Ryder Cup-lag.

Under Scandinavian Mixed på Vallda fick jag chansen att spela nio hål med Thomas Björn, en fantastisk upplevelse med en lika trevlig som begåvad golfare.Foto: Privat

Ryder Cup – karriärens höjdpunkt

Men där fanns frågetecken långt tidigare. Första gången Björn tvingades konfrontera ensamheten var när han 1996 på Loch Lomand vann sin första titel på Europatouren.

– Jag lämnade mediecentret efter presskonferensen och blev bara stående. Klubbhuset var tomt och ingen hade stannat kvar. Jag stod där med trofén i mina armar och undrade bara ”vad händer nu?”. Jag undrade om det verkligen var detta jag drömt om.

Kanske är det därför han summerar Ryder Cup 2018 och kaptenskapet där som karriärens höjdpunkt. 20 månader ägnades åt förberedelser, taktik och planering. Dessutom tog in ett gäng rutinerade vänner som Captain’s picks; Henrik Stenson, Ian Poulter, Sergio Garcia och Paul Casey

Europa vann stort och Björn hyllades för sitt ledarskap, ett ledarskap där mycket handlade om att vara sann mot sig själv.

– Om jag ser tillbaka på det i dag så finns det många saker jag hade sagt till den Thomas Björn jag var 2003. Om jag inte tappat lusten hade jag förmodligen aldrig hamnat på så mörka platser, och kanske hade jag varit en annan person än den jag är i dag.

– Men alla stora golfare jag träffat har alla gått igenom mörka perioder och jobbiga händelser på golfbanan. Och det finns något tillfredsställande i att ta sig tillbaka från det.

