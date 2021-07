Doldisarnas show i British Open: ”Lever i en dröm”

Hade du för några dagar sedan sagt att Daniel Van Tonder och Marcel Siem skulle utmana om The Claret Jug hade kompisarna diagnostiserat dig med solsting.

Men halvvägs in i British Open är det just så det ser ut.

– Jag lever i en dröm, säger Marcel Siem.

Van Tonder och Siem.Foto: Stella Pictures

Visst. Collin Morikawa leder.

Men doldisarna Daniel Van Tonder och Marcel Siem är båda sex under par när de kommit halvvägs in i British Open.

I skrivande stund delar de andraplatsen.

– Jag lämnade ett par puttar där ute, och slog ett par sneda utslag. Men jag lyckades rädda situationen och är väldig nöjd, säger sydafrikanen Van Tonder som utgjorde ett fint team tillsammans med sin fru och caddie Abigail.

– Vi kommer överens om allt. Hon litade på min aggressivitet på några olika slag och vi hade en riktigt trevlig runda.

Vann framför dottern – vibbarna finns kvar

Trevligt verkar också Marcel Siem ha det. Tysken har de senaste åren haft det riktigt kämpigt på golfbanan och har halkat så långt ned som Challengetouren, en nivå under Europatouren.

Men förra veckan såg han äntligen ljus i tunneln. Han vann Le Vaudreuil Golf Challenge och fick därmed en fribiljett in i British Open.

– Jag lever fortfarande drömmen. Jag hade med mig min dotter förra veckan och fick vinna framför henne. De positiva vibbarna är finns kvar, säger Siem som till råga på allt fyllde år den första speldagen.

– Jag har spelat 14 veckor i rad och är trött. Jag kanske tar en öl med min caddie Guy Tilton, men sömn är väldigt viktigt just nu. Jag hade en dålig inspelsrunda och kände inte stort självförtroende. Jag är väldigt glad jag har Guy som caddie. Han känner till banan och guidade mig runt banan.

Siem som har hunnit fylla 41 år har länge varit känd för sitt vilda humör. Men under de första två speldagarna på St George’s är han sannolikt spelaren som varit gladast av alla.

– Det viktigaste för mig är att jag inte blir arg på golfbanan längre.

