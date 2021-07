Ett märkligt bråk har blossat upp under British Open.

Efter den första rundan skyllde Bryson DeChambeau sina sneda utslag på dålig utrustning.

Cobra som tillverkar stjärnans klubbor var inte sena med att svara.

– Han beter sig som en åttaåring, säger företagets talesperson enligt GolfWeek.

LÄS MER: Här hittar du allt om British Open

Det var en uppenbart missnöjd Bryson DeChambeau som mötte pressen efter att ha gått den första rundan på Royal St George’s på ett slag över par.

Att han bara träffade fyra av 14 fairways var en bidragande orsak till den mediokra scoren.

Efteråt så lyckades han inte hålla tillbaka sin frustration, utan tog ut den på sin driver.

– Kan jag slå rakt så är det så klart bra, men drivern jag använder suger. Det är inget bra klubbhuvud för mig. Vi försöker fortfarande förstå hur vi kan göra den bra vid snedträffar. Jag lever på ett rakblad och jag har sagt det till dem länge.

– Tyvärr är inte klubban rätt designad. Vi har försökt fixa det och Cobra har slitit enormt för att lösa det, men tyvärr har vi inte sett några resultat.

”The driver SUCKS”

No holding back from @b_dechambeau on his golf today at #TheOpen pic.twitter.com/T39wWG17wb

— The Open (@TheOpen) July 15, 2021