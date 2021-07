Golf är som livet. Ibland får man ett bra break. Ibland får man ett dåligt.

Få är mer medvetna om det än Rikard Karlberg, som efter fem års frånvaro och en riktig berg- och dalbana äntligen är tillbaka i British Open.

– Ibland känns det som att det händer av en anledning, säger han.

Rikard Karlberg gör sitt första British Open sedan 2016.Foto: Christer Höglund, TT

Rikard Karlberg sitter i en av tävlingens ”courtesy cars” och får lift till Royal St George’s när han plockar upp luren.

– Det är en härlig stämning. De har gjort det riktigt bra med spelarloungen som är ett jättestort tält de byggt upp. Det är ett halvt slott med mycket luft, fantastiskt käk, gym och allt. Logistiken är riktigt smidigt och bra med tanke på omständigheterna.

Det har gått fem år sedan Rikard Karlberg spelade British Open senast. Då var spelplatsen Royal Troon och Henrik Stenson vann.

Året dessförinnan spelade han också på klassiska St Andrews.

Men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Och för Rikard Karlberg har det inneburit en berg- och dalbana som saknar motstycke.

– Det började 2017. Jag ville ta nästa steg upp mot toppen efter ett bra 2016. Men det funkade inte alls. Jag fick en infektion (borelia) som jag inte tog på tillräckligt stort allvar och körde på för hårt. Jag drev mig själv rakt in i väggen och det medförde en depression.

– Jag kom inte upp ur sängen på ett halvår. Och allt som allt tog det ett och ett halvt år innan jag var tillbaka på golfbanan och började tävla.

Ett karriäravgörande ögonblick

2019 var Rikard tillbaka på Europatouren men fick kämpa för att behålla sin plats.

– Det finns ett par tillfällen som jag ser som vändpunkter. Jag hade några topp 10-placeringar det året vilket gjorde att jag inte kände att det var helt omöjligt att komma tillbaka.

– Men jag gick inte hela vägen och fick spela kvalskolan för att behålla min plats. Där satte jag en helt fantastiskt putt på det sista hålet som gjorde att jag behöll kortet.

Ofta är det små marginaler, ofta slumpen som avgör väldigt stora saker. Om den putten gått bredvid är det inte säkert vi sett Karlberg varesig komma tillbaka eller spela British Open.

– I och med Corona så hade det kunnat ta väldigt lång tid att komma tillbaka till Europatouren, förklarar han.

Efter fem års frånvaro är Rikard Karlberg tillbaka där han hör hemma; i British Open.Foto: Shutterstock.

I fjol ställdes nämligen Europatourkvalet in på grund av pandemin, och samma sak gäller i höst.

Det gav i sin tur Karlberg extra tid och möjlighet att i lugn och ro hitta skärpan igen. Under Irish Open för ett par veckor sedan skördade han frukterna från hårt slit.

På det sista hålet sänkte han en chipp. Det var både dramatiskt och säkrade en plats på golfens största scen; han var tillbaka i British Open.

– När man väl börjar få saker på plats så ser och känner man saker på ett helt annat sätt.

– När jag växte upp så drömde jag alltid om att sätta chippar eller långa puttar i stora mästerskap, för att vinna eller för att ta sig in i British eller US Open. Det blir som en omedveten, underliggande sak där många års träning hela tiden varit med detta i åtanke.

– Det finns något speciellt i det, och det känns som att det händer av en anledning. Det är ju för sådana här ögonblick som man älskar idrott och golf.

Den största segern – för familjen

Du har vunnit på Europatouren, men var detta karriärens häftigaste ögonblick?

– Alla har olika ögonblick i sin karriär där man får det att gå framåt eller det stannar av. Just nu känns det som det mest fantastiska eftersom det var en stor vinst för min familj.

– Vi har gått igenom det här tillsammans, med min fru och mina barn. Det har varit en resa från att jag inte kommit upp ur sängen. På det sättet så var det här ögonblicket det absolut starkaste jag känt och den största vinsten för oss tillsammans.

Med detta sagt och med resan bakom sig är Rikard Karlberg kanske bättre förbered än någonsin när han peggar upp på Royal St George’s.

– I de tre British Open jag spelat så är det ingen bana som varit lika tuff. Du måste vara rak från tee, ha bra inspel och greenerna är väldigt undulerade vilket gör att puttningen måste vara knivskarp, säger han och avslutar:

– Allting måste vara på plats, det är ett riktigt bra test och den som vinner har gjort allting väldigt bra. Det är lite större kullar och kraftigare unduleringar än vad man är van vid, banan balanserar precis på gränsen mellan galenskap och genialitet, och så tippar det precis över och blir perfekt. Det är ett riktigt fint test.

