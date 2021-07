Parnevik om nya livet och British Open-favoriten: ”Som Tiger”

Från en tv-soffa utanför Stockholm kommer Jesper Parnevik att följa årets British Open.

Från samma soffa berättar han om husförsäljningen, Peg och Pennys golftalang samt tippar en vinnare i årets tävling.

– Han har allt, lite som Tiger Woods, förklarar Jesper.

Två gånger om (1994 och 1997) har Jesper Parnevik kommit tvåa i British Open. Istället blev Henrik Stenson förste svensk att nå hela vägen och lyfta The Claret Jug.Foto: Seamus Murphy och Pontus Höök.

När vi talas vid har Jesper Parnevik tillbringat de tre senaste veckorna på hemmaplan. Just denna kväll har han tvingat dottern Pennys pojkvän Douglas Murray att rigga upp en tv utomhus, det är EM-final.

– Med mitt eget golfspel tar jag lite paus just nu. Det har varit mycket med annat. Vi sålde nämligen huset för någon vecka sedan, så det har varit mycket packande och grejer sedan i maj ungefär. Ryggen har inte heller varit på topp, men det känns bättre nu.

Vart ska ni bo nu då?

– Vi vet faktiskt inte ännu. Det var så många som flyttade från New York och Kalifornien som flyttar till Florida nu, så vi tog chansen. Vi tittar på andra hus, men har inte hittat något ännu.

Från och med augusti kommer Jesper att tävla fullt schema på seniortouren. Han missar visserligen British Open och kör sedan i gång med en tävling i Calgary, så länge inte Covid-restriktioner sätter stopp.

– Kanada har fortfarande hårda bestämmelser och senast jag kollade så var man inte välkommen som svensk.

Hur har dina kolleger och kompisar reagerat på den svenska covid-strategin?

– Första gångerna man åkte hem så frågade de vad jag höll på med när jag åkte hem, och trodde jag skulle dö och att det var livsfarligt. Men sedan har det vänt helt och sedan i oktober i fjol så har Florida exempelvis varit totalöppet.

– Men när man reser runt som vi gör så ser man ju hela tiden konstrasterna i hanteringen.

Hur mycket påverkar pandemin och de olika restriktionerna spelarna?

– Det påverkar mycket. Bor man i exempelvis i närheten av spelplatsen är det en stor fördel. Att slippa alla tester, och även karantän, betyder mycket.

LÄS MER: Mastersvinnaren drar sig ur British Open

Två andraplatser: ”Mer tur involverat”

Jesper spelar seniortävlingar. ”Vanliga” British Open börjar på torsdag, är en av hans favorittävlingar och något han kommer att se från tv-soffan. Dessutom finns ett speciellt band till majorn eftersom han kom tvåa både 1994 (Turnberry) och 1997 (Troon).

– St George’s är en väldigt bra. Framför allt så gillar man ju den typen av golf. På ett sätt är det som att lära sig spela på Augusta National, man måste ha fantasi, studsa bollen och kanske till och med läsa fairways precis som en putt. Banan är väldigt hård. Ligger du i semiruffen och har 120-130 meter kvar så är det ofta att du inte ens kan landa bollen på green. Då måste du förstå hur bollen kommer studsa.

– På ett sätt är det mer tur involverat. Sen blir det roligare desto mer typiskt British Open det blir, med riktigt skitväder, regn och vind.

Utser en favorit till titeln

När jag ber Jesper nämna en favorit till titeln är det framför allt ett namn som dyker upp; spanske världsettan Jon Rahm.

– Han har allt, till och med det där riktigt låga spelet som kan krävas i vinden på British Open. Han har ett spel som man ibland såg Tiger använda sig av, och kan slå ”stingern” som knappt lämnar marken och sedan rullar i 200 meter.

– För de som aldrig spelat linksgolf är det nästan svårt att förklara, vinden kan vara en så oerhört stark faktor.

Imponerades av döttrarnas golf

När han nu i dagarna bänkar sig för att heja fram bland andra Jon Rahm, lär Jesper sannolikt på nytt få sällskap av Douglas Murray. Att någon av barnen skulle sitta klistrade framför Viasat Golf förefaller mer osannolikt.

– De spelar inte. Det är ju lite som om att jag skulle vara komiker bara för att pappa var det.

– Men de har ju provat på. Både Peg och Penny spelade faktiskt lite för skollaget i Florida. Men det låter mycket bättre än vad det är. De hade inte aldrig spelat innan, men coachen trodde inte på dem när de berättade så han tvingade med dem i laget. De fick lektioner av mig, på vår tomt, dagen innan de skulle tävla.

Det var en mellanstadietävling som spelades över nio hål. Båda barnen gick på drygt 50 slag.

– Det är ju bra första gången du spelar golf. Jag var imponerad, avslutar Jesper med ett skratt.

LÄS MER: Nytt avsnitt av Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger