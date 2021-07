Segersviten bröts, men när lag-EM summeras blev det trots allt ett medaljregn för Sverige.

– Om vi ska se det positivt på lång sikt hoppas jag silvret leder till insikter i att vi inte är fullärda, säger Fredrik Wetterstrand, coach för damlandslaget.

Bäst valör blev det för damlandslaget – som dock missade guldet för första gången sedan 2017.

Lag-EM avgjordes på lördagen och det blev tre svensk medaljer. Dock bröts guldsviten för damlaget som vunnit de tre senaste åren. De fick nöja sig med ett silver efter att England visat sig vara för starka i finalmatchen på den nordirländska spelplatsen Royal County Down.

Lagen delade på förmiddagens båda foursome-matcher och det såg länge jämt ut under singelspelet. Men när men Charlotte Heath på 17:e hålet lyckades besegra Maja Stark innebar det spiken i den svenska kistan.

– England var starka i singelmatcherna. De spelade det här spelet något bättre än vi. Om vi ska se det positivt på lång sikt hoppas jag silvret leder till insikter i att vi inte är fullärda. På en sån här bana upptäcker man slag som man inte visste att man behöver kunna. Men också att vi kommit långt i utvecklingen på väldigt många plan. Det bevisar den här sviten av medaljer, säger coach Fredrik Wetterstrand och tillägger:

– Golf är ett spel under icke perfekta förhållanden. Tillfälligheter har stor inverkan. Särskilt på linksgolf. Om man alltid är i toppen är det ett tecken på att man kommit en bra bit längre än andra.

Brons både för flickor och pojkar

Samtidigt tog pojklandslaget brons på Furesø Golfklub i Danmark där de besegrade Tjeckien i matchen om tredjepris.

– Att snubbla på mållinjen i semin och sedan spela hem en medalj är enormt tillfredsställande för spelarna som har gett hundra procent hela veckan. Även stort tack till alla stöttande föräldrar på plats, ni gör skillnad, säger Carl Magnusson coach pojklandslaget.

Europamästare för pojkar blev Tyskland efter att ha besegrat Italien i EM-finalen.

Brons blev det även för flicklandslaget som vann vann matchen om tredjepris mot Danmark på Montado Golf Resort i Portugal. Efter jämna foursome-matcher var det aldrig något snack i de avgörande singlarna.

– Tjejerna har verkligen spelat på en nivå som visar att Sverige är med i toppen! Att få med sig medalj är bra framför allt när hela laget står bakom den. Det finns många viktiga erfarenheter alla kan ta med sig vidare i livet och i golfen, säger David Olsson, coach flickladslaget.

Europamästare för flickor blev Spanien efter att ha besegrat Frankrike i finalen

Den enda besvikelsen svarade herrlandslaget för. De slutade åtta på spanska PGA of Catalunya, där de förlorade kvartsfinalen mot Danmark.

– Vi hade svårt att ladda om efter den oerhört jämna kvartsfinalen, säger Jonnie Eriksson, coach herrlandslaget.



LÄS MER: Nytt avsnitt av Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger