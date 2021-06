Hon fick en drömstart på LPGA-mästerskapen i Atlanta.

Men vägen till toppen har varit allt utom spikrak för Lizette Salas, som efter första rundan berättade om den ångest hon så länge brottats med.

– Det har varit en emotionell berg- och dalbana, säger hon.

Foto: TT

Svenskorna fick en drömstart och både Daniela Holmqvist och Madelene Sagström var bland de tio bästa, tätt följt av Anna Nordqvist som också hade tätkänning.

Men rubrikerna under årets tredje dammajor har så långt handlat om Lizette Salas.

Efter att ha gått den första rundan på fem slag under par ledde hon med ett före Englands Charley Hull. Men det var inte spelet i sig som var den stora grejen.

LÄS MER: Svensk drömstart i Women’s PGA Championship

Identitetskrisen: ”Åt upp mig inifrån”

Lizette Salas berättade efter rundan om hur hon under lång tid kämpat med sig själv.

– Jag tyckte inte om mig själv. Och under pandemin när jag inte fick ha golfen som min ventil och inte kunde jobba som vanligt så slog det verkligen hårt.

Under pandemins första hälft försattes LPGA-touren på paus. Tävlingar ställds in och stjärnor som under årtionden vant sig vid att resa USA- och världen runt tvingades stanna hemma.

Salas tappade bort sig själv, drabbades av identitetskris. Hon visste inte vem hon var vid sidan av golfbanan, och touren efter sex månaders uppehåll drog igång igen gick det åt pipan för den 31-åriga veteranen.

På 12 tävlingar kom hon inte bland de tio främsta en enda gång.

– Mentalt så var det karriärens djupaste svacka. När inte resultaten kom så åt det upp mig inifrån. Samtidigt var jag för envis för att be om hjälp och stängde istället ute de som brydde sig.

LÄS MER: Efter kollapsen i US Open – Lexi Thompson jagar revansch

”Mörkare innan jag såg ljuset igen”

Men det skulle komma en vändpunkt. I Pure Silk Championship för några veckor sedan noterades hon för sin första topp 5-placering sedan 2019. Nu berättar Salas hur hon inspirerats av andra idrottare som Michael Phelps, Naomi Osaka och Bubba Watson. Alla har öppet talat ut om ångest och depression.

– Det blev först mörkare innan jag såg ljuset igen. Alla har sitt unika ögonblick för när det är rätt att berätta. Och jag ska inte ljuga. Jag är nervös bara över att berätta nu. Men det känns okej, jag mår bättre.

– Jag hade människor i min närhet som var villiga att offra sig själva för att hjälpa mig komma tillbaka och det är jag otroligt tacksam för.

Vännerna har hjälpt henne le igen. Det i sin tur har lett till fin golf, ledning i PGA-mästerskapen och drömmar om ett femte raka Solheim Cup.

– Vi är på rätt väg, avslutar hon.

LÄS MER: Nytt avsnitt i Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger