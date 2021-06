I US Open föll hon när det betydde som allra mest.

I PGA-mästerskapen hoppas amerikanska fixstjärnan Lexi Thompson denna vecka på revansch.

– Det är ju så golf är. Varje gång jag peggar upp så lär jag mig något om spelet och om mig själv, säger hon.

Foto: Shutterstock

Hela golfvärlden hade räknat hem en amerikansk seger när nio hål återstod av US Open. Lexi Thompson ledde då med fyra slag och gick med stormsteg mot sin andra majortitel.

Men Thompson tappade slag efter slag och fick i stället se Yuka Saso besegra Nasa Hataoka i särspel.

I veckans PGA-mästerskap är det första gången Thompson kommer till start sedan kollapsen i San Francisco. Hon försöker dra nytta av de ibland smärtsamma erfarenheterna.

– Jag har lärt mig vad jag behöver göra och hur jag ska förbereda mig mentalt. Jag spelade min första US Open som 12-åring och vet hur jobbigt det kan vara.

– Erfarenheterna jag har fått med mig hjälper. Jag vet hur mentalt dränerande de här tävlingarna kan vara och har lärt mig att inte tappa tålamodet. Alla gör bogeys och det gäller bara att hänga i och ta chanserna när de ges.

LÄS MER: Nytt avsnitt i Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

Så förbereder hon sig

PGA-mästerskapen spelas i år på anrika Atlanta Athletic Club, banan där golfikonen Bobby Jones växte upp innan han tillsammans med bandesignern Alister Mackenzie byggde Augusta National.

– Det är en fin bana som är i fantastiskt skick. Det regnade en del i början av banan, så den spelas ganska så lång. Jag hoppas inte att de gör den kortare, men vi får se, säger Thompson innan hon går in på sina förberedelser för tävlingen.

– Det är inte mycket som ändras. Jag hade en del problem med resan, men hann ändå spela 18 hål Pro Am och två träningsrundor på nio hål. Jag har gjort mina förberedelser runt greenerna och vet var man ska missa.

LÄS MER: Stark topp 20 igen – när Thompson kollapsade

Ska ”Njuta av ögonblicket”

Om hon är revanschsugen efter US Open?

Givetvis. Samtidigt går det inte att kontrollera vad medspelarna gör.

– Jag går alltid in för att vinna. För mig handlar det om att njuta av processen och ögonblicket. Mitt spel och mina känslor är det enda jag kan styra. Det enda jag kan göra är att ta mig an varje slag med full koncentration och sedan gå vidare till nästa med positiv attityd.

Videoklipp från Youtube

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger