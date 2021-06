Vännerna Henrik och Alex siktar på medalj i Japan

Det blir vännerna Henrik Norlander och Alex Norén som representerar Sverige i golfens herrtävling i OS.

Vid en digital pressträff på måndagen berättade de om medaljhoppen – och skänkte en tanke till Henrik Stenson.

– Det är klart att det är lite synd om honom. Han tog silver senast och ville så klart vara med igen, säger Henrik Norlander.

Norlander och Norén.Foto: TT

Varken Henrik Stenson eller David Lingmerth som senast det begav sig representerade Sverige kommer att finnas med när de olympiska spelen i golf går av stapeln på Kasumigaseki Country Club utanför Tokyo.

Istället är det denna gång vännerna Alex Norén och Henrik Norlander som via världsranking kvalat sig in.

– Det är en stor ära att få representera Sverige i OS, en dröm som går i uppfyllelse, säger Norlander och fortsätter:

– Jag hade en kanonstart på året och klättrade mycket på världsrankingen. Det blev ett mål att ta sig in i OS. Klart att medalj är ett mål, jag ska göra allt jag kan för att vara i så bra form som möjligt.

Norén: OS-guld smäller högst

Med sig har han Alex Norén, som 2016 missade OS med minsta möjliga marginal. Med andra ord var hans sitts inte helt olik den Henrik Stenson nu befinner sig i, som tredje svensk på rankingen.

– Sport och golf är jämt, man kommer med vissa tävlingar och missar andra. Vi är glada för att vara med och han kommer försöka satsa på andra tävlingar, säger Norén innan Norlander ger sin syn på saken.

– Det är klart att det är lite synd om honom. Han tog silver senast och ville så klart vara med igen. Men jag har missat många tävlingar med ett slag, eller har varit precis på fel sida när det kommer till rankinglistor. Det är som det är.

Alex Norén har tio segrar på Europatouren. Men OS är något annat.

– Speciellt efter karriären skulle det rankas högst. Jag vet inte exakt vilka som kommer spela, men som golfare rankar man vinster lite efter vilka som är med. Det är därför man håller majors så högt. Och så kommer vi nog se OS också.

Publik på banan: ”Extremt kul”

Oavsett vad blir det alltså två vänner som ger sig av mot Tokyo.

– Det ska bli kul att resa med någon som man tycker om och gillar att träna med. Det kommer nog att bli lite mer lagkänsla än vanligt, säger Norlander och får medhåll av Norén.

– Det ska bli jättekul. Vi spelade en lagtävling för någon månad sedan och kom väldigt bra överens. Det ska bli kul att få representera Sverige ihop.

En eller två blågula fans kan de nog hoppas på också. Tidigare under dagen kom nämligen beskedet att publik kommer att tillåtas vid sommarens spel.

Dock endast japaner eller människor som vistats i landet i minst 14 dagar.

– Vår sport går ut på att där är publik och fans. Det ska bli extremt kul att det får bli lite som ett vanligt OS, avslutar Norlander.

