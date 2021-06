KRÖNIKA: Rahms US Open – sällan har det känts mer rättvist

Ibland känns golf svårt, orättvist och oavsett hur mycket du än försöker så går det åt pipan.

Ibland är det precis tvärtom.

Och för Jon Rahm var det precis så när han natten mot måndagen vann US Open. Och sällan har det känts mer rättvist.

Foto: USA Today

Det var en sådan där typisk US Open-söndag. Det handlade om ”last man standing”. Viasats uppesittarsändning från San Diego hade knappt börjat innan Justin Thomas gjorde dubbelbogey på tian.

Titelförsvarande Bryson DeChambeau bombade bort sig och ballade ur de sista nio där han hade hela 44 slag.

Samtidigt försvann Rory McIlroys hopp i en bunkerkant på tolvan och Brooks Koepka svarade för märkliga misstag både på 16 och 18.

Louis Oosthuizen skulle precis som vanligt göra allt utom att vinna.

För Rahm var historien en annan.

Det var osannolika puttar som ostbågesvängde och föll i hål, knutna nävar och segervrål.

Både på 17 och 18.

Han vann Spaniens första seger någonsin i US Open.

Och som sagt, sällan hade det känts mer rättvist.

För vi ska backa bandet (jag vet, jävla tjatigt uttryck) några veckor.

Tjuren Ferdinand och smittskyddet

Tredje rundan av The Memorial har precis avslutats. Jon Rahm knackar i dagens sista putt, har tidigare under veckan gjort hole-in-one, och leder med sex slag inför den sista dagen.

Han leder med sex slag och spelar sitt livs golf. Samtidigt vet han att han några dagar före tävlingen umgåtts med en vän som senare testat positivt för Covid-19.

Nu händer det som inte får hända.

Och obegripligt nog händer det mitt framför kamerorna.

Domaren ger tillsammans med smittskyddsansvariga beskedet till Rahm:

”Du har testat positivt”.

Enligt tourens protokoll måste han kasta in handduken och lämna både pokal och segercheck till någon annan.

Visserligen bar Jon Rahm varesig cape eller svärd, men tankarna gick ändå till matadoren som i Julaftonsklassikern Tjuren Ferdinand sliter sitt hår efter att ha berövats chansen att visa hur skicklig han är.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Open

Någon form av rättvisa

Det sägs att golfen är som livet. Spelet tar och spelet ger.

Måndag följs av tisdag. Ibland studsar bollen rätt och ibland fel.

Det kan kännas som du förtjänar mer, men så ibland (mer sällan för vissa än andra) så är du helt odödlig.

Är det något vi lär oss så är det att ha tålamod och med optimism blicka framåt.

Nu sitter ju Tjuren Ferdinand där fortfarande under sin korkek, men hur den där matadoren svalde motgången vet jag inte.

En sak är dock säker, och det är att Jon Rahm tog vad som hände i The Memorial på bästa sätt och det i US Open skipades någon form av rättvisa.

LÄS MER: Nytt avsnitt av Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

Bara några veckor senare.Foto: USA Today och TT

