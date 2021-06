Brooks och Bryson på jakt: ”De tror rivaliteten stör mig”

Kanadas Mackenzie Hughes leder tillsammans med Louis Oosthuizen och Russel Henley.

Men när US Open avgörs i natt jagar bjässarna. Bland annat Bryson DeChambeau och Brooks Koepka.

– Folk tror att vi rivalitet stör mig, men det är bara bra för atmosfären, säger Bryson.

Trots att båda vunnit tävlingen och att arrangören USGA länge funderade över att para ihop dem de första två rundorna fick Bryson DeChambeau och Brooks Koepka aldrig spela tillsammans.

De två amerikanerna har konstant svingat mot varandra de senaste åren, men under sommaren har deras avsky mot varandra tagits till nya nivåer och föraktet har blivit allt mer offentligt.

USGA landade i att de första två rundorna sätta stjärnorna i olika gruppen, och inte heller när de båda halvvägs in i tävlingen låg på par så fick de spela tillsammans.

– Det hade varit kul, säger DeChambeau som med en 68-runda under lördagen närmade sig toppen.

Bryson: ”Bra för atmosfären”

Han medger att han först inte visste hur han skulle hantera det faktum att fans för några veckor sedan började kalla honom ”Brooksie”, men att han sedan lärde sig att uppskatta situationen.

– Folk tror att det stör mig, men om något så är det bara bra för atmosfären. Man måste ta sig an utmaningen och uppskatta det. Det kommer att vara ett Team Bryson och ett Team Brooks där ute. Jag är ganska glad över det.

Stjärntätt i toppen

DeChambeau och Koepka har bara spelat tillsammans tre gånger på PGA-touren. Senast i Arnold Palmer Invitational 2019.

I veckans US Open försvarar Bryson DeChambeau titeln, och inför finalrundan är han två slag bakom ledartrion med Mackenzie Hughes, Louis Oosthuizen och Russel Henley. Koepka är ytterligare tre slag bakom.

Noterbart är att Koepka vann tävlingen två år i följd, 2017 och 2018, vilket är en bedrift DeChambeau säkerligen vill trumfa.

Med i toppen inför finalrundan är även européerna Rory McIlroy som precis som DeChambeau är -3 och spanske världstrean Jon Rahm på -2. Världsettan Dustin Johnson är -1.

