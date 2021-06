Nya avsnittet av cirkus DeChambeau – hittade svingen i sömnen

Man slutar aldrig att överraskas när det kommer till Bryson DeChambeau.

Och under US Open-veckan är det dags igen.

DeChambeau som under den första rundan famlade efter svingen har nu hittat den – i sömnen.

– Jag låg där och sov när det bara kom till mig, förklarar han efter 69 slag andra rundan.

Foto: K C Alfred/Shutterstock

Är det inte matematiska uträkningar så är det tyngdlyftning, kost eller öppna bråk med kolleger.

Det går inte att påstå annat än att Bryson DeChambeau bjuder på underhållning.

Och under US Open tar den försvarande mästaren det hela till en ny nivå.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Open

”Jag låg där och sov”

Efter den andra rundan berättade han nämligen för reportrar på plats om han i en dröm funnit lösningen på den första speldagens svingproblem.

– Jag låg där och sov när det bara kom till mig mitt i natten. När jag vaknade så kände jag att jag var tvungen att testa, och det funkade.

– Grejen var att behålla handleden böjd lite längre genom bollträffen.

Den misslyckade förstarundan kom bara dagar efter att han offentliggjort sin taktik om att spela samma typ av ”kraftgolf” som gav honom segern på Winged Foot i fjolårets mästerskap.

Men besöket på Torrey Pines inleddes med 73 slag och DeChambeau sågs träna på drivingrangen långt ut på kvällen, efter det att solen gått ned.

LÄS MER: Nytt avsnitt av Resan mot Plushandicap – ”Rolling the rock”

Har inte gett upp segerhoppet

Men det var alltså inte under träningspasset utan först senare den gyllene tanken slog honom.

– Det var något som inte stämde. Jag kunde inte komma på de under timmarna på rangen. Efteråt så åkte jag hem för att äta och bara satte mig och tänkte och tänkte och tänkte. Jag pratade inte ens med någon annan.

– Sedan gick jag och lade mig för att sova och då kom jag på det.

Efter två rundor är DeChambeau på par, är fem slag efter ledningen och har inte gett upp hoppet om att försvara sin titel.

Videoklipp från Youtube

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger