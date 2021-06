Efter lyckad Scandinavian Mixed – Stenson positiv inför US Open

Henrik Stenson ser ljus i tunneln efter en lång formsvacka.

I Scandinavian Mixed hittade han något att bygga vidare på i US Open som startar på torsdag.

– Det finns en viss positivitet, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det blev ingen topp-placering när Henrik Stenson tillsammans med Annika Sörenstam stod värd för premiärupplagan av Scandinavian Mixed.

Men för Stenson, som under 2021 slitit med formen, fanns det ändå ett par ljusglimtar.

– Jag har slitit under lång tid med spel och resultat, och det är inget som förändrats den senaste veckan.

– Men de fyra-fem slagen som jag var nöjd med den sista dagen, de är nog de bästa vi slog på hela veckan. Så en viss positivitet får man försöka att få med sig från det. Den stora utmaningen inför US Open blir omställningen till greenerna.

LÄS MER: Här hittar du allt om Scandinavian Mixed

US Open är en tävling som gjort sig känd för att vara golfens svåraste test, med höga ruffar och stenhårda, såphala greener. Skillnaderna till Scandinavian Mixed och Europatouren är med andra ord stora. Inte minst då man på Vallda på grund av starka vindar inte vågade klippa puttningsytan på grunda av rädsla för att bollarna inte skulle ligga stilla.

”Det kan säkert smitta av sig”

Trots att det naggat US Open-förberedelserna i kanten så bedömer Stenson veckan i Sverige, och det nya konceptet med en tävling både för damer och herrar, som en succé.

– Jag skulle inte bli förvånad om det dyker upp liknande initiativ på andra platser. Europatouren har varit väldigt innovativa de sista fem-sju åren med allt från matchspelstävlingar till lagtävlingar. Jag är inte förvånad över att vi gjorde detta i Europa, och inte minst med vårt tänk kring jämställdhet i Sverige.

– Det kan säkert smitta av sig.

I skrivande stund sitter Stenson på ett plan över Atlanten. Det blir blott andra gången han tävlar på US Open-banan Torrey Pines. Senast han var där var är Tiger Woods 2008, trots ett brutet ben lyckades vinna tävlingen.

– Det är den enda gången jag spelat banan, och jag missade kvalgränsen då.

”Lättare att säga ja än nej”

Det har gått ett par år sedan Henrik Stenson spelade på toppen av sin förmåga. I december 2019 vann han Tiger Woods tävling på Bahamas, Hero World Challenge. För att hitta senaste officiella PGA Tour-segern får vi backa bandet till Wyndham Championship 2017.

Vid sidan av sitt spel har Henrik Stenson även engagerat sig i bandesign, säljer sina egna solglasögon, driver juniortävlingar och är nu även värd för Scandinavian Mixed.

Blir spelet lidande av alla andra åtaganden?

– Det är alltid en balans, samtidigt kan det ju ge positiv energi om det är kul grejer. Ingenting är kul i all evighet, men jag har också ett bra team runtomkring mig som hjälper till med allt.

– Sedan vill jag ju vara involverad. Ska jag göra grejer som jag sätter mitt namn på så vill jag ju vara med och bestämma; oavsett om det är solglasögon eller hur en par trea ska se ut. Jag vill ju att det ska vara bra.

– Kanske kan man känna att man borde vänta att något halvår ibland, men så är det… Det är lättare att säga ja än att säga nej.

