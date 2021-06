Två tjejer och två killar i delad ledning.

Redan innan vinnaren krönts kunde tävlingsdirektör Micke Eriksson slå fast att Scandinavian Mixed på Vallda blev en succé.

– Självklart var vi nervösa, men vi har bevisat att det var möjligt, säger han.

Micke Eriksson kan andas ut. Scandinavian Mixed blev en succé.Foto: Marcus Bjärneroth

Idén om mixed-konceptet kom visserligen från Claes Nilsson och hans företag We Do Sport, som marknadsför tävlingen i Sverige. Men uppdraget om att skapa en bana som var rättvis, och som varken skulle gynna killar eller tjejer. Det fick Europatourens mångårige medarbetare Micke Eriksson.

Han har jobbat 29 år på Europatouren. Men aldrig tidigare hade han ställts inför en svårare uppgift.

– Jag har det övergripande ansvaret för en tävling. Framförallt gällande det som händer innanför repen, det vill säga hur banan ska sättas upp och hur det ska klippas. Men också lite utanför golfbanan som var de ska bo och vad de ska äta, och när tävlingen ska sändas på tv, förklarar han.

LÄS MER: Här hittar du allt om Scandinavian Mixed

Därför spelar ingen tjej i ledarbollen

Med detta sagt så är det ingen lögn att påstå att han är hjärnan bakom Scandinavian Mixed, och att han de senaste veckorna haft hela golfvärldens blickar riktade mot sig.

Den svenska tävlingen är nämligen historisk som den första då tjejer och killar gör upp om samma trofé och prispeng. Skeptikerna var många, men när det stod klart att 40 procent av spelarna som klarade kvalgränsen var tjejer och att två killar och två tjejer dessutom delade ledningen inför den avgörande rundan, då kunde till och med Micke andas ut.

– Det har gått väldigt bra. Att de delar ledningen inför sista rundan är vi väldigt glada för.

Från ett yttre perspektiv kunde det kännas konstigt att ni inte satte en tjej och en kille i sistaboll. Det hade ju gett ett fint symbolvärde. Samtidigt kan man ha olika argument för vad som faktiskt är jämställt.

– Då hade vi behövt ändra i alla grupper. Nu kände vi att vi ville följa våra protokoll och gå i ”strict score order”.

På Europatouren går alltid de som avslutar föregående dags runda först ut sist. Där av spelar denna gång två herrar i ledarbollen när Scandinavian Mixed avgörs.

LÄS MER: SVT avstår från att sända golf – trots gratiserbjudande från touren

Så tänkte de när de satte upp banan

Micke och hans team på Europatouren har vidtagit en rad åtgärder för att få en så blandad resultatlista som möjligt. Bland annat har man jobbat med längden på banan och greenernas hastighet.

– Vi kunde inte klippa under lördagen på grund av den starka vinden. Det är väldigt lätt att göra greenerna snabba, men väldigt svårt att göra de långsammare. Och med tanke på hur mycket det blåste så ska vi vara väldigt glada att vi inte klippte. För hade vi gjort det så hade vi inte kunnat spela över huvudtaget.

– Statistiken visar att killarna slår 14.9 procent längre än vad tjejerna gör, och banan spelas 14,5 procent längre för killarna. Från början så hade vi tänkt 13,2, men sedan har vi testat oss fram och gjorde en del justeringar innan tävlingen drog igång, säger Micke och berättar att siffrorna också visat att damerna slår lite rakare och träffar marginellt fler greener än herrarna.

Motbevisade tvivlarna: ”Stort steg”

Tävlingen på Vallda Golf & Country Club har sänts i 160 olika länder. Micke hoppas nu att Scandinavian Mixed kan generera svallvågor i resten av golfvärlden.

– Det har varit ett bevis på att herrar och damer kan spela samma tävling och om samma prispengar. Det var många som tvivlade på det, men vi har visat att det går och det är ett väldigt stort steg.

– Det kommer säkert bli kopior, det är jag helt övertygad om.

Har du som tävlingsdirektör någonsin tidigare granskats på det här viset?

– Det skulle kanske vara på Ryder Cup, men jag tror knappt det. Det har verkligen varit speciellt. Det alla pratar om är ju hur banan ska sättas upp.

– Det var många som tvivlade, men vi har verkligen visat att det går att genomföra.

Som en extra fjäder i hatten har man inte haft ett enda covid-fall under evenemanget. Under fredagen var svenska myndigheter på plats för att inspektera.

– De sa till oss att vi genomfört det säkraste evenemanget de sett i Sverige under hela pandemin, och det är vi så klart väldigt glada för, avslutar Micke.

Nedan kan du lyssna på poddintervjun jag gjorde med Micke inför tävlingen.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger