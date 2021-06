Skrällen i Scandinavian Mixed – från lokala golfshopen till historisk seger

Svenskhoppet Caroline Hedwall var aldrig riktigt nära.

Istället skrällvann Nordirlands Jonathan Caldwell Scandinavian Mixed efter en mäktig spurt.

– Jag jobbade till och med på en lokal golfshop. Det har varit en lång väg, men nu är jag här, säger han.

Foto: TT

Det var upplagt för att någon i ledarkvartetten skulle vinna. Men varken Caroline Hedwall, Jason Scrivener, Alice Hewson eller Rhys Enoch lyckades dra det längsta strået.

Istället var det en vilt spurtande Jonathan Caldwell som gick åtta under par den sista dagen och skrev in sig i historieböckerna som den första segraren på en Europatourtävling för både damer och herrar.

Totalt gick han hela 17 slag under par.

En lång resa mot toppen

Caldwell debuterade på Europatouren redan 2009, men har sedan dess fått kämpa för att behålla sin plats i golfens finrum.

– Det första året tappade min plats på touren och sedan har jag kämpat på mindre tourer. Jag jobbade till och med på en lokal golfshop. Det har varit en lång väg, men nu är jag här.

Han vann i sin 48:e start på European Tour, och i sin första på Ladies European Tour.

– Det har varit en fantastisk tävling, vad de har gjort är helt fantastiskt och jag hoppas vi har fler liknande veckor. Jag spelade med flera duktiga tjejer och fick en fistbump av Annika när jag gick av sista green, att få det av den bästa kvinnliga golfaren någonsin var väldigt speciellt, sa Caldwell innan känslorna svallade över.

– Jag hoppas de firar hemma i Nordirland. Mina föräldrar har varit vid min sida hela vägen, så jag ser framemot att prata med dem i kväll.

Björk bäste svensk

Bästa svensk blev Alexander Björk (-11) på sjunde plats, följt av Vincent Norrman (-9).

Caroline Hedwall hade en tuff sista dag och tappade ner till 18:e på ledartavlan.

– Jag spelade egentligen inte så dåligt utan slog en del bra slag. Det var bara en sådan dag där det inte ville sig. När det bara fortsätter och fortsätter så blir man till slut uppgiven, säger hon.

