Inget kan stoppa Maja Stark: ”Då siktar man för lågt”

21-åriga amatören Maja Stark kom 16:e i US Open och flög därefter direkt via Amsterdam till Göteborg.

Hon hann inte ens testa banan inför Scandinavian Mixed.

Men varken det eller jetlag stoppade henne från att klara kvalgränsen.

– Energinivåerna var ovanligt höga med tanke på att jag inte sov så mycket i natt, förklarar hon efter att ha gått andrarundan fyra slag under par.

Foto: TT

Kanske är hon Sveriges just nu hetaste golfare. När US Open avgjordes i söndags slutade Abbekås Maja Stark på 16:e plats. Det var andra året i följd hon slutade bland de 20 bästa i den största tävlingen damgolfen har att erbjuda.

– Jag känner mig inte alls som en stjärna som kommer hem från US Open. Jag känner mig som en vanlig amatör. Förväntningarna är också samma som vanligt.

– Jag har högre förväntningar än spelet jag visat upp än så länge den här veckan.

LÄS MER: Landslagscoachen – ”Handlar om träning”

”Går alltid in för att vinna”

Det säger Maja Stark, som efter två rundor kan konstatera att hon ligger lika med bland andra Henrik Stenson.

Och det givet jetlag och att hon inte hann spela in på Vallda Golf & Country Club.

– Jag vill bara spela så bra jag kan, men jag går alltid in i en tävling för att vinna. Jag siktar inte på att klara cutten eller så. Då siktar man för lågt.

LÄS MER: Här hittar du allt om Scandinavian Mixed

Bygger vinnarkultur med vännerna

Maja är del av en generation oerhört lovande svenska amatörer. Kompisarna Linn Grant, Ludvig Åberg och Vincent Norrman imponerar också i tävlingen.

De har drivkraften och höga målsättningar som gemensam nämnare. Tillsammans skapar de en vinnarkultur.

– Vi samma målsättningar och hejar fram varandra mot toppen. Hade man gjort det själv så hade det kanske varit lite konstigt. Vi blir ju alla kallade kaxiga. Men när man inte är själv så får man lite extra självförtroende. Om Linn Grant säger att hon vill vinna så blir det lättare för mig att säga det också.

– Jag tror att det är jättebra att vi går in med samma inställning allihop.