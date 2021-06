Slag i magen för stjärnskotten – inget Europatourkval i höst

Mitt under Mixed-veckan kom beskedet som ett slag i magen för de som drömmer om att nästa år spela på Europatouren.

Spelarkategorierna är frysta, alla behåller sina platser på touren till nästa år, och det blir därmed inget öppet kval i höst och vägen in är i mångt och mycket stängd.

Foto: Bildbyrån

Ännu är nyheten inte officiell, men flera spelare bekräftar uppgifterna om mejlet som signerats av Europatourens VD Keith Pelley.

Sent på onsdagskvällen, bara timmar före Scandinavian Mixed, skulle gå av stapeln damp det ner in spelarnas mejlkorg.

För många av de tävlande var det så klart en lättnad att de får behålla sin plats oavsett resultat. Men för de som är på väg uppåt och ville spela sig till en plats på Europatouren kom beskedet naturligtvis som en mardröm. De nekas nämligen chansen att kvalspela sig upp i europeisk golfs finrum.

En smal väg som blir än smalare

Till råga på allt så är det dessutom andra året i följd som den rådande pandemin sätter stopp för möjligheten. Ett redan extremt smalt nålsöga blir därmed ännu smalare och den enda vägen in på Europatouren 2022 går nu via en topp-placering på Challengetouren, där belönas de 15 bästa spelarna med en kategori.

– Mejlet kom sent i gårkväll. För oss på touren innebär det förenklat att du kan få en bättre kategori men inte tappa den du har, bekräftar Europatourspelaren Niklas Lemke innan han ger sin syn på saken.

– Med pandemin så blev det tillslut omöjligt att genomföra kvalet. På sikt tror jag att kvalet kommer att läggas ned och att det blir mer som i USA där man tar sig in via satelittourer, och då är det extra viktigt att vi har Challengetourtävlingar i Sverige för att fortsätta göra resan möjlig för spelarna.

