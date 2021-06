KRÖNIKA: Symbolvärdet det viktigaste med Scandinavian Mixed

Sällan har det varit så betydelselöst vem som vinner.

Redan innan tävlingens första slag går det att konstatera att Scandinavian Mixed – den första proffstävlingen där kvinnor och män gör upp om samma pokal och prispengar – har ett symbolvärde som är långt viktigare än vem som får bollen i hål på minst antal slag.

Det spekuleras redan i vad det kan mynna ut i.

Det går alltid att ha åsikter.

Det går att reflektera över varför svensk golf inte har haft muskler nog att matcha de internationella stortävlingarna.

Och det går att konstatera att mycket har hänt sedan dagarna i början av 2000-talet då vi i Scandinavian Masters hade en av Europas största golftävlingar.

Men I takt med att pengar både kommit att betyda mer och blivit smutsigare har vi i Sverige inte längre haft ekonomisk dragkraft nog att locka världens bästa golfare.

Budskapet: Golf är för alla

2019 hade bara fyra av 46 tävlingar på European Tour lägre prissumma än Scandinavian Invitation, som tävlingen hette då.

Ja, den har bytt namn många gånger. Nordea Masters, Volvo Scandinavian Masters. SAS var inne en sväng också…

Hela tiden har det handlat om att få det att flyta.

Givetvis styr pengarna även denna gång.

Samarbetspartners ska attraheras och engageras, och givetvis är inte allt mjöl i påsen rent. Inte heller denna gång, ens i det så blåögda och snälla Sverige.

Men i Scandinavian Mixed finns ett symbolvärde.

Golfen har sedan allra första början varit ett spel som dominerats och ägts av män och som i både årtionden och århundraden brottats med en kraftig underrepresentation av kvinnor.

Nu blir tävlingen för alla. Och i det budskapet att golf är för alla finns ett värde.

I år spelas ytterligare två Ladies European Tour-tävlingar i Sverige.

Det är ingen lögn att påstå att de kämpat hårt med sponsorer och ekonomi.

Men kanske finns förklaringen i att inte heller en damtävling är en jämställd tävling.

Jag vet exempelvis att Volvos ledning (med 50 procent kvinnor) prioriterat Mixed-tävlingen av just denna anledning.

I Scandinavian Mixed finns det för första gången finns det något som är jämställt på riktigt och en brygga som sammanför manliga och kvinnliga golfare.

Det ska bli otroligt spännande att följa.

Detta är bara början

Så till vad som sker på banan och vad som egentligen är rättvisa.

I den bästa av världar klarar lika många män och kvinnor kvalgränsen, men vi måste komma ihåg att vad vi ser på Vallda Golf & Country Club är ett första försök. Det kan absolut bli så att vi får 30 killar längst upp på ledartavlan. Det kan också vara så att det blir 30 tjejer.

So be it.

Det är just ett försök, och något som kan och bör justeras med tiden.

Tweek. Tweek.

Förmodligen kommer uppsättningen av banan denna vecka till och med ändras från runda till runda. Sannolikt kommer hela tävlingen att ha någon liten modifiering till nästa år.

Som åskådare måste man därför låta det gå som det går, utan att vara en gubbig besserwiser och istället bara hylla det nya initiativet, modet och signalen om att golf är ett spel för alla.

För jag är övertygad om att vad vi ser, i alla fall på ett eller annat sätt, är framtiden.

De som sitter på makten pratar redan om fler liknande tävlingar, kopior, och om en tour som på lång sikt till och med skulle kunna bli gemensam för killar och tjejer.

Tro mig. Scandinavian Mixed är bara startskottet.

