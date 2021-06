Från kris till världskänt – så föddes Scandinavian Mixed

Tack vare Henrik Stenson och Annika Sörenstam riktas golfvärldens alla blickar denna vecka mot Vallda Golf & Country Club i Kungsbacka och Scandinavian Mixed.

Inför tävlingen berättar hjärnan bakom projektet, Claes Nilsson, om hur idén föddes ur en kris.

Efter fyra år gick drömmen i uppfyllelse.

– Golfvärlden har förändrats, säger han.

Claes Nilssons har väntat fyra år på att drömmen om en mixed-tävling skulle slå in. Henrik Stenson och Annika Sörenstam är de stora dragplåsterna.Foto: TT

Med 78 damer och lika många herrar blir Scandinavian Mixed den första tävlingen då killar och tjejer på samma bana gör upp om samma trofé och prispengar.

Från golfvärldens alla hörn spekuleras det i hur det kommer att gå i tävlingen som tv-sänds i hela 160 länder. Blir det bara damer i toppen? Bara herrar? Och går det egentligen att sätta upp en rättvis bana?

Nya pengar gav en ny golfkarta

Det är ett PR-knep som har räddat en tävling som år efter år tappat allt mer i status. Det fanns en tid runt millenniumskiftet då Scandinavian Masters efter British Open var en av Europas stora golffester. Bilderna från ett Barsebäck med nästan 80 000 åskådare talar sitt tydliga språk.

På den tiden var även prissumman relativt hög, inte minst efter att Volvo gått in som titelsponsor.

Men i takt med att pengar från Mellanöstern blev allt större så har golfkartan ritats om. Tourens final spelas sedan ett tiotal år i Dubai och vår svenska tävling har i mångt och mycket marginaliserats.

Nytänkande blev nyckeln

Det var dags att göra något åt saken. Claes Nilsson hade under flera år jobbat med att marknadsföra tävlingen. För att rädda den grep han nu efter halmstrån. En gyllene idé uppenbarade sig.

– Jag ville minska startfältet för att göra det mer kvalitativt och ersätta de som inte fick plats med tjejer.

Han fick ett möte med tourens vd Keith Pelley och två av hans kompanjoner. Claes begav sig till London.

– Jag sa till dem att om ni inte gör så här så är jag inte säker på att tävlingen överlever. Vårt gamla koncept passade inte för företagen och gick inte att få ihop det ekonomiskt. Samtidigt visste jag att Kieth Pelley älskar att tänka nytt.

– De nappade och när jag var klar i mötet så ringde jag hem till min kollega Henrik Hillford Brander och sa ”jag tror det blir en home run”.

”Vad vi hade kändes lite gubbigt”

Nu krävdes dragplåster. Kontakten med Henrik Stenson hade Claes sedan tidigare, och Europatouren hade långtgående band med Annika Sörenstam.

De båda fick stå som värdar.

Mötet i London ägde rum 2017. Nu slår de tillsammans ett slag för en mer jämställd golfscen.

– Vi hade visserligen gjort ett bra jobb, men jag kände att det var dags för en förändring. Då passar detta väldigt rätt in. Vad vi hade kändes lite gubbigt.

Som brukligt när gör något nytt var kritikerna många.

– Det är många som är kvar i det traditionella och som inte gillar förändring, men nu råkar jag vara en sådan som gör det. Man måste lyssna på marknaden och se till vad som fungerar. Det finns ett uttryck på engelska ”front runners will always take a hit”. Men jag har inget emot att få en snyting lite hit och dit. Jag tycker att vår idé är något som passar bra för Sverige.

”Killarna kommer kamma sig”

Coronarestriktioner gör att ”bara” 500 åskådare kommer vara på plats på Vallda.

– Vi hade ju velat se massor av barn på banan och det var en folkfest vi siktat in oss på. Att inte få det känns väldigt surt. Men vi är väldigt glada över att det blir ett event.

– För sex veckor sedan var vi inte säkra utan satt mest i förhör med alla olika myndigheter. Anspänningen har släppt väldigt mycket. Vi har varit väldigt nervösa.

Europaeliten är redan på plats. Många småsaker som ska redas ut. Exempelvis har Europatouren som policy att killar måste bära långbyxor. Regler som aldrig funnits på damsidan där det är vanligare med shorts eller kjol.

– Det är kul. Det är en väldigt annorlunda tävlingsvecka och jag tror nog killarna kommer att kamma sig lite mer noggrant än vanligt, skojar Claes.

