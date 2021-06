Nästa stopp för Maja Stark – Scandinavian Mixed

21-åriga Maja Stark kom bland de 20 främsta i US Open för andra året i följd.

Nästa stopp blir Sverige och den historiska förstaupplagan av Scandinavian Mixed på Vallda Golf & Country Club.

– Jag är glad, förstås, säger Stark.

Det stod redan på förhand klart att Maja Stark skulle få chansen i Scandinavian Mixed. Men efter dundersuccén i US Open står det klart att den historiska tävlingen i Kungsbacka blivit en stjärna rikare.

Hennes finalrunda i US Open på The Olympic Club i San Francisco var något av en berg- och dalbana. Det hela slutade med att hon delade 16:e-platsen och blev näst bästa amatör, ett futtigt slag bakom amerikanskan Megah Ganne.

För Stark var det andra året i följd hon först kvalat in till tävlingen och sedan slutat bland de 20 bästa i damgolfens största tävling. I fjol blev hon 13:e när tävlingen avgjordes på Champions Golf Club i Texas.

Resultaten innebär att hon två år i rad blivit bästa svenska.

– Jag är glad, förstås. Det känns som att jag inte spelade mitt bästa men fortfarande lyckades med det här, vilket är en skön känsla. Jag ser verkligen fram emot framtiden, att bli proffs och alla tävlingar som väntar då, säger Stark.

Nästa stopp Kungsbacka

Scandinavian Mixed spelas på Vallda, i Kungsbacka, den 10–13 juni. Och det blir nu nästa stopp för 21-åringen från Abbekås Golfklubb. Den svenska tävlingen blir historisk eftersom det är första gången kvinnor och män spelar med och mot varandra, på samma bana och om samma pokal.

Tillsammans med Stark är ytterligare tre topprankade svenska amatörer är inbjudna till Scandinavian Mixed; Ludvig Åberg, Linn Grant och Vincent Norrman.

Grant rankas som världens tredje bästa kvinnliga amatörgolfare. Maja Stark är sjua, men lär klättra när den nya rankingen presenteras på onsdag. På motsvarande herranking är Eslövs Ludvig Åberg nummer fem och Haninges Vincent Norrman nummer 11.

Totalt 78 kvinnor och 78 män ska delta i tävlingen, däribland svenska ikonerna Annika Sörenstam och Henrik Stensson.

Prissumman ligger på över tio miljoner svenska kronor.

