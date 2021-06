Maja Starks US Open-succé: ”Vill vinna hela grejen”

Svenska amatören Maja Stark är fortsatt med i toppen av US Open.

Och hon nöjer sig inte där.

– Jag vill vinna hela grejen så jag har inte tänkt så mycket på amatörpriset, utan jag kollar på hela leaderboarden, säger hon till Viasat.

Maja Stark.Foto: TT

21-åringen från Abbekås fortsätter att imponera stort i US Women´s Open. Den andra rundan gick hon ett slag under par, en score som innebär att hon är en av bara elva spelare under par. Halvvägs in i tävlingen på The Olympic Club i San Francisco delar hon niondeplatsen.

– Det var inte briljant idag men jag är väldigt nöjd med tanke på att jag missar mycket fairways och greener.Jag missade inte med mycket men ruffen är så tjock att man inte tar sig fram till green när man försöker ta sig ur den, sa Stark till Viaplay efter ronden och berättade att 13:e-platsen från i fjol, då hon blev bästa svenska amatör i tävlingens historia, absolut är en erfarenhet som hjälper henne nu.

– Jag vet att jag inte behöver spela 100 och slå mina bästa slag någonsin utan kan ändå vara med och fajtas. Det var skönt att veta.

Stjärntätt i toppen

Leder gör 19-åriga filippinskan Yuka Saso på sex under par. Två slag bakom henne jagar 17-åriga amerikanska amatören Megha Ganne. Men det är inte amatörpriset Stark ät ute efter.

– Jag vill vinna hela grejen så jag har inte tänkt så mycket på amatörpriset, utan jag kollar på hela ledartavlan. Om jag ligger delad nia och inte har spelat super så känns det ganska realistiskt i varje fall. Sedan kanske det låter överkaxigt men jag tycker ändå att det känns ganska rimligt, sa Stark till Viaplay.

Även stjärnorna Jeongeun Lee6, Megan Khang, Shanshan Feng, Inbee Park, Lexi Thompson och Mel Reed finns med i toppen.

Bara två svenskor har vunnit US Women Open. Liselotte Neumann (1998) och Annika Sörenstam (1995, 1996 och 2006).

