KRÖNIKA: Oräddheten Maja Starks stora tillgång

Att blicka uppåt, framåt och att ha en ständigt strävan efter att bli bättre är en nyckel i all idrott.

Men i US Open visar Maja Stark upp något alldeles extra, och när hon nu går upp mot några av damgolfens allra största stjärnor är det just det så uppenbara modet och drivet som är hennes största tillgång.

Golfen må vara ett av de tekniskt mest avancerade spel som människan kommit på.

En nästan meterlång klubba ska lyftas över huvudet och sedan träffa en liten boll som ska i ett nästan lika litet hål några hundra meter bort. Och på vägen dit är det ibland knähögt gräs, vatten och sand.

Det kan låta banalt.

Men det är sjukt komplicerat. Och det allra svåraste är inte den muskulära finmotoriken. Det är att bollen ligger stilla. Hur motsägelsefullt är inte det? För att göra det lättare att träffa den där lilla bollen och få den i det där lilla hålet så tränar alla tävlingsgolfare på att tänka rätt.

Och för de allra flesta av dem så är det att under själva utförandet inte tänka alls…

Som straffläggningar i fotboll

För de som inte spelar golf brukar jag jämföra det med straffläggningar i fotboll, ett moment där hjärnan ofta spökar till det också för de allra bästa.

Exempelvis min store idol Roberto Baggio i VM-finalen 1994.

Idrottens mentala spel blir inte sällan svårare när bollen ligger still. När sporten inte längre är reaktionär utan du själv måste sätta stenen i rullning. Då hinner du tänka på konsekvenser, ifrågasätta och fundera över teknik.

Vad hände om jag gör si, vad hände om jag gör så?

För många av oss övergår det i rädsla.

För vissa så långt att de tappar förmågan att ens dra tillbaka klubban eller greppar den så hårt och ängsligt att skaftet nästan spricker.

Andra kryper ihop över bollen som om de just kommit ut från en blötare kväll på stadens nattklubb…

Det lovar gott!

Men ska man lyckas finns det varken tid eller plats för sådant jämrande. Det gäller istället att ha siktet inställt på vad man vill åstadkomma och vara lösningsorienterad istället för problematisernande.

Att vara här och nu men samtidigt har siktet tydligt inställt på ett mål där långt borta i horisonten. Och att jaga det målet med ett leende på läpparna.

Allt det där har Maja Stark.

Att hon kan bli bästa amatör i US Open skiter hon fullständigt i. Att tampas med stjärnor som Shanshan Feng, Inbee Park och Lexi Thompson likaså.

Hon vill vinna.

Att hon är 21 år, pratar skånska och kommer från Abbekås spelar ingen roll.

– Jag vill vinna hela grejen så jag har inte tänkt så mycket på amatörpriset, utan jag kollar på hela ledartavlan. Om jag ligger delad nia och inte har spelat super så känns det ganska realistiskt i varje fall. Sedan kanske det låter överkaxigt men jag tycker ändå att det känns ganska rimligt, sa Stark till Viaplay efter fredagens runda.

Riktigt coolt.

Och det lovar väldigt gott inför vad som komma skall.

