Hemligheten bakom Sydkoreas dominans

Fyra år i följd har US Open vunnits av en asiatiska. Tio av de senaste 15 av en sydkoreanska.

Vad är egentlige hemligheten?

Svaret finns bland annat på en idolplansch, på en kyrkogård och hos dedikerade föräldrar.

– De går all in, säger världstrean Sei Young Kim.

Se Ri Pak (tv) banade väg för den sydkoreanska dominansen. Sei Young Kim tog en av tre koreanska majorsegrar i fjol.Foto: AP och USA Today

På torsdagen sparkas US Open igång. Det är ingen högoddsare att tävlingen på The Olympic Club i San Francisco vinns av en sydkoreanska.

De tre första på världsrankingen kommer nämligen alla från Sydkorea. Ser vi till de 50 bästa är hela 18 från landet.

Och så har det sett ut under snart ett årtionde.

Sedan 2015 har 13 av damgolfens 30 majors vunnits av sydkoreanskor. Asien har som kontinent stått för otroliga 21 titlar.

Det är med andra ord en underdrift att påstå att Asien och specifikt Sydkorea, ett land vars population bara motsvarar 16 procent av den amerikanska, dominerar damgolfen.

Paks solbränna på förstasidor posters

Det hela började när Sydkoreas Se Ri Pak som första asiat vann US Open 1998. Hon skulle komma att bli en förebild för en hel generation.

Vägen mot segern inkluderade ett slag från ett vattenhinder, där Pak bestämde sig för att ta av skorna och spela bollen från vattnet. Kontrasten mellan hennes kritvita fötter och solbrända ben blev talande för de otaliga timmarna träning hon lagt ned längs resans gång.

Det var den bild på slaget från vattenhindret som kom att pryda både förstasidor och posters i koreanska flickrum.

Pak skulle vinna ytterligare fyra majors.

– Hade det inte varit för henne så hade vi inte insett att det var möjligt, berättar Sei Young Kim i en intervju med Straits Times.

Myten: Tränade på en kyrkogård

Det sägs att Se Ri Paks pappa ofta väckte sin dotter mitt i natten för att ta med henne till en kyrkogård där hon när ingen såg kunde träna golf mellan gravstenarna. Pak har själv förnekat detta, men sägnen spär ändå på ett rykte om den sydkoreanska disciplinen och målmedvetenheten.

Just föräldrarnas drivkraft, den intensiva träningen och en omgivning där väldigt mycket kretsar kring tävling lyfts ofta fram som nycklar till den sydkoreanska dominansen.

– Just föräldrarnas stöd är vitalt för att nå framgång, säger Sei Young Kim

Sydkorea har åttonde flest golfbanor i världen, cirka 798 stycken fördelat på ungefär 440 anläggningar. Det är förhållandevis billigt att träna medan en runda ofta kostar flera tusen kronor.

– I väst är golf populärt och människor har tillgång till banorna, men i Sydkorea är det svårt att få spela, förklarar Kim.

Caddien som sett dynastin utvecklas

Veterancaddien Dean Herden har burit bagen till många av de koreanskor som skördat störst framgång, bland annat Jiyai Shin under hennes tid som världsetta, So Yeon Ryu när hon vann US Open 2011 och Gee Chun när hon vann samma tävling 2015.

Från första parkett har han sett dynastin utvecklas.

Också han återkommer till Se Ri Paks genombrott 1998.

– En hel generation såg henne vinna och de kom att refereras till som Se Ris barn. Efter det bröt Jiyai ny mark. Hon var en personlighet som fick många vänner på touren. So Yeon Ryu tog nästa steg tack vare sin engelska. Då började omvärlden förstå att koreanskorna inte bara kunde spela fin golf utan även var roliga människor.

