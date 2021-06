I fjol vann hon två gånger på Europatouren och tog ett stort steg närmre Europas Solheim Cup-lag.

Men när US Open denna vecka spelas i San Francisco så saknas Julia Engström i startlistan.

– Det är otroligt segt, säger hon och berättar om vinterns skadehelvete.

Efter många om och men så har damernas Europatour äntligen dragit igång.

Men de inledande tävlingarna har spelats utan en av förra säsongens huvudpersoner; svenska supertalangen Julia Engström, 20.

– Jag har rehabtränat ryggen hela vintern. Det är en diskbuktning, men det börjar kännas bättre, säger hon.

Drömmer om Solheim Cup

Problemen började under höstens sista tävlingar, i Dubai och Saudiarabien.

– Det har strulat sedan i november. Läkarna säger att det behövs rehabträning och att det blir bra sen, men det har varit en väldigt annorlunda vinter. Det var skönt att börja putta igen för några veckor sedan. Nu har jag börjat chippa och får slå lite lösare wedgeslag också. Det trappas upp.

Jobbigast har det varit emotionellt. Julia kommer som bekant från en succésäsong 2020 som innehöll två segrar på Europatouren, en i Australien och en i Frankrike.

Under våren var tanken att hon skulle ta nya steg mot det Solheim Cup-lag som hon drömt om hela karriären.

Men istället missade Julia Engström både ANA Inspiration och veckans US Open, två majors hon var garanterad en startplats i. Nu blir det istället att se US Open från tv-soffan kombinerat med två timmar rehabilitering om dagen.

– På ett sätt så kom skadan väldigt dåligt, men samtidigt med Covid-19 så har Europatoursäsongen skjutits fram och jag har inte missat så många tävlingar som jag hade gjort ett vanligt år.

– Men det är så klart otroligt segt nu när jag satt mig i en position att spela mig till en plats i Solheim Cup.

”Viktigt att inte stressa”

Kapten Catriona Matthew coachar laget för andra gången i följd. Fyra spelare kvalar in via världsranking och två via Europatourens ranking. Matthew har hela sex kaptensval.

– Det är så klart svårt att säga hur stora chanserna är. Jag hoppas så klart spela mig in och i och med att jag har fjolåret i ryggen så hoppas jag att mina chanser att bli vald är ganska stora.

– Men just nu är mitt största mål bara att få komma ut och spela golf igen. När jag väl fått börja tävla igen så får jag sätta upp nya mål.

Den första delen av sommaren kommer att bestå av ett pendlande mellan hemmet utanför Halmstad och rehabexperten Dan Salomonsson i Malmö.

– Jag har inte fått något datum på när jag kan spela igen. Det är viktigare att komma tillbaka helt än att stressa. Även om det hade varit sjukt viktigt för mig att spela Solheim Cup så måste jag se det långsiktigt och inse att det bara är ”en tävling”.

