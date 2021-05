PGA-Championship: Stenson spelade bättre – men blev en klubba fattigare

Henrik Stenson och Alex Norén representerade de blågula färgerna i PGA-mästerskapen.

Stenson svarade under söndagen för sin bästa runda för veckan – men inte bra nog för svensken som tog ut sin frustration på en av sina klubbor.

Se hur han delade den i två bitar nedan.

Stenson is a HOF club snapper. No need for a tantrum. Just get the job done and move on pic.twitter.com/8cdGjwtyYG

— Christopher Powers (@CPowers14) May 23, 2021