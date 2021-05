SUPERGUIDE: PGA Championship – åtta favoriter att hålla ögonen på

PGA Championship, den fula ankungen när det kommer till majors.

Men det blir extra spännande av att tävlingen i år spelas på Kiawah Island – en klassisk Ryder Cup-bana där en av de stora favoriterna vunnit förut.

Här är mina favoriter, och spelarna du bör hålla ett extra öga på i helgen.

Justin Thomas och Rory McIlroy, två av favoriterna när PGA-mästerskapen drar igång på Kiawah Island.Foto: TT

LÄS MER: Här hittar du allt om PGA-mästerskapen

1. Rory McIlroy, Nordirland.

Iskall på Augusta för dryga månaden sedan och nu stekhet. Det går snabbt i golf…

Inför Masters tog han hjälp av svingtränaren Pete Cowen och även om det inte gav utdelning i deras första tävling tillsammans så verkar det ha gjort McIlroy gott. Redan i deras andra start tillsammans vann han nämligen på Quail Hollow och satte stopp för en 18 månader lång segertorka. McIlroy vann dessutom just PGA-mästerskapen på Kiawah Island senast tävlingen spelades där (2012). Då vann back-to-back, nu gör han sin första tävling sedan Quail Hollow.

2. Bryson DeChambeau, USA.

Ibland känns det som att hajpen kring Bryson är överdriven. Men faktum är att The Ocean Course på Kiawah Island är en bana som bör passa honom bra. Fairways är väl tilltagna och så länge han undviker vattenhinder så premieras längd. Bryson ligger i PGA Tour-toppen både för driving och hela spelet tee-till-green. Jag tror det kan betala sig denna vecka. Att han dessutom vann US Open i fjol gör också saken lättare för Bryson som inte längre behöver bevisa att hans ”metod” funkar.

3. Viktor Hovland, Norge.

Det svider att sätta upp en norman, men inga svenskar. Men här snackar vi om en orädd kille som slutat bland de tre främsta i sina två senaste tävlingar. Sett till hela 2021 har han smått otroliga fem topp 5-placeringar på åtta tävlingar. Dessutom har båda hans segrar på touren kommit på samma typ av paspalum-gräs man spelar på denna vecka.

LÄS MER: Golftörstande svenska gör som Blair och Callas – flyttar till spanska solkusten

4. Xander Schauffele, USA

Det sägs att definitionen av idioti är när man gör samma sak gång efter gång, men förväntar sig ett annorlunda resultat.

Han är där uppe varje major, men knyter aldrig ihop säcken. Ändå sätter jag upp Xander Schauffele på denna lista. Någon gång måste ju bli den första, eller?

På 13 majors har han kommit topp 20 i 10. Fem gånger har han varit bland de fem främsta.

5. Justin Thomas, USA

Den spelare som enligt mitt tycke har flest slag i bagen. Men sedan segern i The Players har det gått lite trögt för Thomas. Dock är det just i PGA-mästerskapen han har karriärens så långt enda majortitel – kan de trigga igång lite ny mojo tro?

6. Jordan Spieth, USA

He’s back. Det är få spelare som är så roliga att följa som Jordan Spieth. Samtidigt som han är en hyvens kille spelar han med känslorna utanpå tröjan. Därför var det så otroligt kul att se honom vinna igen för några veckor sedan. Åtta topp 15 på sina nio senaste tävlingar säger något om formen.

LÄS MER: Följ Golfbloggen mot drömgränsen – Resan mot Plushandicap

7. Collin Morikawa, USA

Titelförsvarare som måste spela till sina styrkor för att ha med titelracet att göra och inte låta sig påverkas av långtslående kolleger. Här talar vi om den kanske vassaste järnspelaren på touren – men det är med puttern man förvaltar inspelen.

8. Dustin Johnson, USA

Världsettan kommer till spel med lika sargad form som knä och egentligen borde förväntningarna vara lågt ställda. Men vi vet alla vad just det kan innebära. ”Beware of the injured golfer”. Dessutom spelar Johnson i sin hemstat, drygt två timmar från päronens lya, och lär både känna sig hemma och få lite extra publikstöd.

Men svenskarna då?

Hade du frågat mig för några veckor sedan så hade jag bara skakat på huvudet. Nu ser det lite bättre ut. Alex Norén var uppe och högg i toppen förra veckan innan han tappade under helgens spel.

Henrik Stenson har också visat små tendenser på att ta sig ur en formsvacka som under vintern förefallit mer eller mindre avgrundsdjup. British Open-vinnaren från 2016 har klarat kvalgränsen i sina tre senaste tävlingar.

Fler svenskar än så kommer tyvärr inte till spel i årets mästerskap.

Videoklipp från Youtube

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger