DeChambeau trodde han missat kvalgränsen och flög hem

Han trodde han missat kvalgränsen och reste förbannad hem mot Dallas.

Men när Bryson DeChambeau landade insåg han sitt misstag. Det var bara att vända tillbaka mot Quail Hollow.

– Det var väldigt dyrt, alldeles för dyrt. Men jag tror att jag har en god chans att tjäna lite pengar denna veckan och det väger upp, sa en trött Bryson DeChambeau efter att trots allt ha klarat kvalgränsen och sedan avancerat på ledartavlan under lördagens spel.

Bryson DeChambeau var nämligen helt säker på att hans +2 efter två dagars spel skulle innebära missad kvalgräns i Wells Fargo Championship i Charlotte.

När han kritade på scorekortet delade han nämligen 78:e-platsen. Han begav sig därför till flygplatsen där hans privatjet väntade oför att bege sig hem mot Dallas – en flygresa på tre timmar.

Men väl i Dallas insåg DeChambeau sitt misstag. När alla spelat klart fredagens runda stod det nämligen klart att han låg 68:a och med minsta möjliga marginal faktiskt klarat kvalgränsen.

Nu väntade istället starttid 08.10 på lördagsmorgonen.

Då piloter och kabinpersonal redan jobbat för många timmar i sträck gick det inte att bara vända tillbaka. Det skulle istället bli bagarväckning nästa morgon.

DeChambeau åkte hem, fick ett par timmars sömn och flög sedan tillbaka till Charlotte med ett plan som lyfte 02.45. Han landade i Charlotte kvart i sex på morgonen.

Därifrån bar det direkt till golfbanan för uppvärmning och spel.

Some would call @B_DeChambeau‘s journey to his tee time this morning a trip.

He flew home to Dallas yesterday after thinking he would miss the cut. 😳 pic.twitter.com/3bSRtUx6lv

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 8, 2021