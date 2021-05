KRÖNIKA: Fem tankar om Super Golf League

Super Golf League har slagit ned som en bomb och är en riktig vattendelare inom golfvärlden.

Planen är att det hela ska sjösättas nästa år.

Så här, drygt ett dygn efter att ryktena tagit fart igen, är detta mina fem tankar kring vad som sker.

Enligt The Telegraphs uppgifter är Henrik Stenson en av flera stjärnor som blivit tillfrågade om Super Golf League. Foto: TT

1. Likheten med fotbollen slående

Det går inte att blunda för likheten med den totalslaktade idén som dök upp inom fotbollen.

Det blir sällan rätt när pengar går före idrottsliga värderingar, och det blev tydligt där.

Men det finns också en likhet i hur de ledande organen sätter ner foten, skyddar sina produkter, och ställer ultimatum till spelarna; går du med så bannlyser vi dig för all framtid.

Om det är rätt eller fel är upp till var och en att avgöra, men en enkel slutsats att dra är att alla är väldigt giriga och ute efter pengar, och det gäller inte bara utbrytarinitiativen.

2. Något att satsa på för de äldre

Phil Mickelson, Justin Rose och inte minst Henrik Stenson har blivit tillfrågade om att gå med i Super Golf League. Initiativtagarna har ett tydligt fokus på redan etablerade stjärnor som passerat 40 år. Med andra ord spelare som redan skrivit in sig i historieböckerna och som nu kanske vill fokusera mer på hårdvaluta. Det påminner lite grann om fotbollsspelare som drar österut i slutet av sina karriärer, eller efter en misslyckad utflykt till Sydeuropa.

Kanske gör de rätt i att inte stänga dörrar. Vi pratar om 30-50 miljoner dollar bara för att ställa upp, enorma pengar även för de som redan har väldigt mycket. De tryggar sina familjers ekonomi för generationer framöver.

3. Världsranking och majors

De som verkligen sitter på makten gällande vart de största stjärnorna tar vägen är organisationerna som arrangerar majors och som håller i världsrankingen; Augusta National (Masters), USGA (US Open), The R&A (British Open) och PGA (PGA-mästerskapen).

För stoppar de Super Golf League-spelare från att ställa upp i sina tävlingar, då är det hela över.

När det kommer till World Golf Ranking gäller samma sak. Räknas inte den nya touren in i världsrankingen kommer tourens spelare inte att kvala in i majors och det är något jag har svårt att se de aktuella spelarna acceptera.

4. Golfen – en global sport

Visst, både PGA-touren och Europatouren har blivit mer globala. Men utöver den historiska aspekten (som när det kommer till golf inte ska förringas) finns egentligen ingen anledning till varför så stor tyngd ska ligga på tävlingar i USA. Där spelas nämligen tre av fyra herrmajors.

När det kommer till en så global sport som golf, som i stort sett utövas i alla världens hörn och som har världsstjärnor från samtliga kontinenter, så finns ingen anledning till att det ska vara så.

5. Pressar fram positiv utveckling

Ofta är vi rädda för förändring. Men ofta för förändring också något bra med sig. Jag säger inte att jag är för Super Golf League. Men initiativet sätter press på dagens tourer till att förbättra sin produkt.

Jag vet inte hur många gånger jag slumrat till framför vattenfallsbilder i PGA-tourens sändningar efter att en en lika trött kommentator gett mig tipset att brygga en stor kanna kaffe…

Egentligen är det bara majortävlingarna som varit riktigt bra tv-underhållning sett till en hel vecka.

Och detta är bara en aspekt.

Oavsett vad som sker så tror jag att vi av konkurrensen som nu skapas så småningom får en positiv utveckling – trots att allt för närvarande känns väldigt ovisst.

