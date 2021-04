Stenson offrar US Open-uppladdningen: ”Visar var hjärtat är”

Ska man hårdra det går det att påstå att Henrik Stenson offrar sin US Open-uppladdning för Scandinavian Mixed och möjligheten att hjälpa spelet växa.

– Det är klart att det naggar lite i uppladdningen men det visar var hjärtat är och vad vi är beredda att göra, säger han på en presskonferens där mycket handlade om framtiden.

Foto: TT

Scandinavian Mixed Hosted by Annika and Henrik ska driva intresse och lyfta spelet golf till nya nivåer.

Men Henrik Stenson fick också svara på hur han ser på möjligheten till en OS-biljett, krisen svensk herrgolf befinner sig samt sin egen väg tillbaka till formen.

– OS-kvalificeringen slutar den 22 juni och det är långt kvar till dess. Jag hade en riktigt bra vecka i Rio de Janeiro och det är klart att jag hoppas kunna vara i Tokyo och representera Sverige och göra ett försök att vinna en medalj, säger han.

LÄS MER: Annika Sörenstam spelar Scandinavian Mixed

”Hoppas han repar sig”

Coronapandemin gjorde att OS flyttades fram ett år och vad som var en given plats är det inte längre. Som det ser ut just nu gör Stenson tillsammans med Alex Norén och Henrik Norlander upp om två blågula Tokyo-platser.

– Mycket golf ska spelas innan dess och det behöver inte ens vara de 2-3 som ligger i racet nu som gör upp om det i slutändan. Exempelvis Marcus Kinhult eller annan kan blanda sig, säger Stenson innan han får reda på att Kinhult diagnostiserats med epilepsi.

– Jag hoppas han repar sig både i det korta och långa perspektivet. Detta var inget ja hade koll på alls. Väldigt tråkigt.

LÄS MER: Kinhult tar timeout – diagnostiserad med epilepsi

Den digitala presskonferensen tillsammans med Annika Sörenstam genomfördes bara dagar efter att Henrik Stenson slutat 38:a i US Masters. Därmed stannade han kvar på fel sida hundrastrecket på världsrankingen.

Det var ett aningen typiskt resultat sett till den negativa trend som svensk herrgolf för närvarande befinner sig i. I fjol var första gången sedan 1988 Sverige inte tog en enda seger på herrarnas Europatour.

– Vi har varit framgångsrika i flera decennier. Men konkurrensen blir allt tuffare och det kommer nya spelare från delar av världen som inte producerade så många golfare förut. Det behövs fyllas på med svenskar men det är inte heller bara att bara att vrida på kranen och säga att nu ska vi ha fem nya på Europatouren.

”För topp måste man ha en bredd”

Det har gått nästan 20 år sedan Sverige inte hade någon spelare bland de hundra främsta på rankingen.

– Någonstans så är det alltid individen som är avgörande. Drivet måste komma från spelaren själv och ju fler hungriga spelare vi har en nation desto bättre är chanserna.

– Man måste kolla alla hela vägen ner till juniorspelare på klubbnivå och försöka få fler spelare intresserade av golf. Det finns mycket annat som lockar. Ska man ha en topp så måste man ha en bredd.

Och när det kommer till just bredd hoppas Sörenstam och Stenson inspirera med tävlingar som just Scandinavian Mixed.

– Förhoppningsvis kan detta spilla över till att vi fortsätter producera bra spelare från Sverige.

LÄS MER: Årets Masters kan ha varit det sista för Stenson

Vägen till Europatouren – via Stensons bana

Vägen till Europatouren går ofta via Challengetouren, en nivå under. Den vägen har de senaste veckorna blivit aningen lättare.

I dagarna blev det nämligen klart att Sverige under 2021 kommer arrangera två Challengetourtävlingar; en på Hinton Folf i Malmö och en på Stenson-designade Österåker.

– Det är otroligt viktigt att vi har tävlingar på alla nivåer och Challengetouren är den näst högsta nivån vi har i Europa. Både ur ett utvecklande perspektiv för spelare som är på gränsen och inte har Challengetourstatus kan det innebära att de får komma med och får uppleva tuffare konkurrens. Och för svenska spelare som redan spelar Challengetouren så får de två tävlingar på hemmaplan, där de kan få känna att de har lite övertag och kan få känna sig bekväma med hemmasupport och enklare resor. Det kan ge dem några bra placeringar och hjälpa dem ta ett steg närmre Europatouren, säger Stenson.

– Det är också extra kul att de spelar på Österåker. Jag känner någon som varit med i banbygget där också…

LÄS MER: Resan mot plushandicap – följ med Golfbloggen mot drömgränsen

Offrar US Open-uppladdningen

Den egna formen då?

– Ranking och placeringar följer formen, spelar dåligt under en tid då åker man neråt på världsrankingen och spelar man bra så åker man upp. Det är ingenting som stressar, däremot finns en viss frustration över att jag inte haft spelet där jag velat under ganska lång tid. Då måste man se över om det finns grejer man behöver ändra på i sitt upplägg.

– Står man och stångar sig blodig så får man förr eller senare ta två steg tillbaka och se om man ska springa runt muren eller om man ska springa hårdare in i den.

För Stensons del spelas Scandinavian Mixed bara veckan innan US Open på Torrey Pines i Kalifornien.

Det blir snabba puckar för Stenson när batterier ska laddas om och dygnsomställning ska göras.

– Logistiskt sett är det absolut inte det bästa, men det är en utmaning vi varit med om tidigare. Scheman ska fås ihop och det är inte alltid man kan välja och vraka. Torrey Pines har vi spelat förut.

– Det är klart att det naggar lite i uppladdningen men det visar var hjärtat är och vad vi är beredda att göra.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger