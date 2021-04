Hideki Matsuyama leder med fyra slag och har ett gyllene läge att som första japan vinna US Masters.

Men inför avgörandet kom den tidigare ledarn Justin Rose med ett oväntat utspel.

– Vi är alla kapabla att spurta likadant som Hideki.

Matsuyama och Rose.Foto: TT och Sipa

Justin Rose inledde lördagens spel i ledning, men en par-runda gjorde att dörren öppnades för Hideki Matsuyama. Japanen spelade enastående golf och gick sex slag under par de sista nio hålen.

Det gör att han på elva under par leder med fyra slags marginal när finalrundan inleds.

”Alla har toppar och dalar”

Men att försprånget skulle vara ointagligt, det är något som Rose snabbt viftar bort.

– Att börja birdie-birdie som jag gjorde betyder egentligen inte så mycket. Det är en golfbana där man bara måste fortsätta gasa, och det måste Hideki göra. Det finns ingen linjär utveckling till tolv under par eller vad som nu krävs för att vinna.

– Detta är en bana där alla har sina toppar och dalar, säger Rose.

Efter ronderna 65-72-72 finns Rose med i den kvartett som ligger sju slag under par. Han har sällskap av Will Zalatoris, Marc Leishman och Xander Schauffele.

– Vi är alla kapabla att spurta likadant som Hideki. Tävlingen är ”up for grabs”.

