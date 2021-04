MASTERS: Stjärnan diskad – lämnade banan utan att kommentera

Han slog igenom stort 2019.

Men när Matthew Wolff på fredagen lämnade US Masters gjorde han det efter att ha blivit diskad.

Det är säkert många som letat efter Matthew Wolff på ledartavlan under US Masters. När han fullbordade sin andra runda gjorde han det som en av de sämsta i hela tävlingen på (i alla fall enligt ledartavlan) elva slag över par.

Men det skulle bli än värre än så för amerikanen som 2019 redan i sin fjärde start på PGA-touren vann 3M Open.

Han anlände till årets Masters efter att i fjol ha kommit fyra i PGA-mästerskapen och tvåa i US Open. Han hade visserligen haft en tung start på 2021, men sågs ändå av många som en av favoriterna till den gröna kavajen.

Efter en inledande 76-runda var han sex slag över par den andra rundan när han på det 17:e hålet treputtade för bogey.

Efter rundan skrev Wolff under sitt scorekort med ett resultat som var bättre än den bogey han haft. Han diskades således och lämnade därefter Augusta National utan att kommentera det inträffade.

Statement from Tournament Headquarters:

Following his second round, Matthew Wolff returned a scorecard with a hole score lower than he actually made on hole 17. He was subsequently disqualified under Rule 3.3b(3).

— The Masters (@TheMasters) April 9, 2021