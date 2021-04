Henrik Stenson ångar på i US Masters.

När en runda återstår är han i position att säkra spel i tävlingen även nästa år.

För att lyckas gäller det att komma topp 12.

– Skjuter man under par på Augusta så gör man alltid ett bra jobb, säger Stenson efter sin andra 71-runda i följd.

Foto: Christer Höglund, TT

Historiskt sett så är US Masters den majortävling Henrik Stenson haft svårast att prestera i. Inte sällan har det då varit på green som svensken tappat slag.

Men i årets tävling är det en helt annorlunda historia.

Den första rundan hade Stenson minst antal puttar av alla, och även dag två fanns han med i toppen när det kommer till spelet på green.

Under lördagens runda fortsatte Stenson att putta fint och sänkte långa både birdie- och par-puttar.

– Jag känner att jag börjar hitta hastigheten på greenerna bättre, det är väl fördelen med så många års erfarenhet. Jag har haft några riktigt kluriga puttar som jag slagit riktigt bra, säger han.

Stabilt spel – blickar mot toppen

Lördagens runda innehöll förutom ett avbrott för åska även fyra birdies och tre bogeys. Det innebar att Stenson noterades för sin andra raka runda under par (73-71-71). När han skrev på scorekortet låg han totalt -1 för tävlingen och delad 14:e.

– Det var riktigt stark puttning och bra närspel som höll ihop rundan. Sedan så fanns det några fler ljusglimtar i dag med bra slag, men fortfarande också några lite för billiga missar från bra positioner.

– Skjuter man under par på Augusta så gör man alltid ett bra jobb, jag får vara nöjd med det. Även om spelet inte är på topp så krigade vi på bra och gjorde en ny bra runda. Sedan kände jag redan i början av veckan och nu också att jag inte har en 65-rond i mig. Jag hoppas att jag kan gå ut och spela ett någorlunda vettigt varv imorgon också naturligtvis.

Kan kvala in till nästa års tävling

Årets Masters skulle kunna vara svenskens sista. Segern i British Open 2016 garanterade en Masters-plats till och med i år.

Årligen bjuds de 50 bästa på världsrankingen in tillsammans med tidigare vinnare. Stenson är just nu rankad på plats 117. Men det finns ytterligare några dörrar in i nästa års Masters.

En av dem går via årets tävling i vilken de 12 främsta garanteras spel också 2021.

För Henrik Stenson är det en placering som nu absolut är inom räckhåll.

Henrik Stenson gör i år sitt 16:e raka Masters. Som bäst har han en femteplats (2018).

Totalt har vi haft 19 svenskar som kvalificerat sig för tävlingen. Först var Christian Härdin 1989.