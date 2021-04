MASTERS: Fyra frågor – så ser jag på avgörandet

Det är helg och US Masters ska få sin upplösning.

Inför avgörandet har jag fått fyra frågor om hur jag ser på vad som komma skall.

Vilka faktorer kommer att avgöra?

Det lätta svaret är givetvis nerver. Den som kan hålla sig kyligast kommer att vinna. Men rent speltekniskt så har vissa spelare en fördel. Augusta National har bland världens både snabbaste och mest undulerade greener, och det gäller att använda deras konturer till sin fördel. Långt ifrån alla spelare i fältet har kreativiteten som krävs för att vinna, varesig det handlar om slag in mot green eller själva puttandet. Med detta sagt behövs också en enorm längdkontroll med järnklubborna samt en bra spelstrategi. Det är väldigt små ytor att träffa och att komma in från rätt sida är därför oerhört viktigt.

Vilka hål avgör?

Det gäller ju alltid att hålla tungan rätt i mun hela vägen in på 18:e. Men just på Augusta National finns det en rad nyckelhål att ta sig förbi längs med vägen. De första sex hålen är ganska svåra, men du riskerar samtidigt inga riktiga katastrofer. Det gör du egentligen först under de sista nio och framförallt i den så klassiska ”Amen Corner” (hål 11-13). Här finns vattenhinder där vi sett många drömmar dränkas. Jag vill också lyfta fram hål 15 och 16. På 15 ser vi många birdies och eagles men också vattenbesök. På par trean hål 16 brukar tävlingsledningen om söndagarna sätta en flaggplacering som öppnar för både birdies och hole-in-ones.

Du har bevakat tävlingen på plats hela sex gånger, vad är ditt bästa minne från Augusta?

Första gången var surrealistiskt, det går att jämföra med när jag som barn för första gången besökte Disneyland. Att gå in genom Augusta Nationals grindar är som att äntra en värld som tidigare bara funnits i dina drömmar. Sedan fick jag spela banan 2016 och var där när Woods vann 2019, efter Tigers vinst sa jag till mina vänner att jag varit med om det häftigaste en golfreporter kan uppleva och det håller jag fast vid än i dag.

Vem tror du vinner?

Jag tippar med hjärtat och säger Jordan Spieth. Han är en av de trevligaste killarna där ute och har en väldigt speciell historik just på Augusta National. Jag håller också en tumme för Justin Thomas som enligt mig besitter en större arsenal av golfslag än någon annan i fältet.

