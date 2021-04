Det är stjärnspäckat i toppen av US Masters.

Men ett namn sticker ut; debutanten Will Zalatoris.

– Hela mitt liv har jag drömt om att ta mig hit. Det ingen anledning att vara rädd nu, säger han.

Efter att ha gått fredagens sista nio hål på otroliga 31 slag stod det klart att Will Zalatoris halvvägs in i US Masters gått de första två rundorna på 70-68.

Han ligger delad tvåa med vänsterspelaren Brian Harman (läs om vänsterhäntas fördel här), ett slag bakom ledande Justin Rose och ett före fyran Jordan Spieth.

24-åringen från San Francisco berättade efter den andra dagens spel om hur han besökte Augusta redan 2005.

–Jag kom hit för att titta. Då såg jag Tiger sänka en långputt på sexan. Det var det enda slaget jag såg honom slå. Att tävlingen spelas just här gör min upplevelse så mycket mer speciell. På varje hål kommer jag att tänka på någon spelare som gjort något fantastiskt.

– Sen är jag mer fokuserad under tävlingsrundorna, men den historiska delen är någon som jag verkligen försökte ta in i tisdags och onsdags.

Dagen då han började drömma

Söndagen då Masters 2005 avgjordes hade Will hunnit tillbaka hem till San Francisco. Från en italiensk restaurang såg han Tiger chippa i vad som kom att bli ett av de mest klassiska slagen i Masters historia. 16:e hålet. Nike-bollen stannade precis på kanten. Men föll i hål och glädjevrål utbröt.

– Det var en restaurang där ljudnivån generellt var låg. Men då skrek alla, säger han och förklarar att det var vid det ögonblicket han började drömma om att en vacker dag själv spela Masters på Augusta National. Videoklipp från Youtube

Och nu gör han det. Han är med i toppen. Men oddsen talar emot honom.

Erfarenhet är en ekränt viktig faktor på Augusta National och det har bara hänt ett par gånger att debutanter vunnit. Senast Fuzzy Zoeller 1979.

– Jag hade det kämpigt i college under mina första ett och ett halvt år, och visste vid det laget inte om jag skulle satsa på att bli golfproffs. Men jag fortsatte kriga och var nära att komma med i USA:s lag till amatör-VM det året. Alla har sina ”ups and downs”, men jag är väldigt stolt över att jag hållit ut och tagit mig ända hit.

– Hela mitt liv har jag drömt om att ta mig hit. Det ingen anledning att vara rädd nu, säger han.

