UPPGIFTER: Två svingtränare utsparkade från Augusta

US Masters är i full gång och under lördagen kämpar spelarna för att klara kvalgränsen.

Men för några av spelarna är det tuffare än för andra. Två tränare ska nämligen sparkats ut från golfbanan sedan de setts använda sina mobiltelefoner – något som inte tillåtet på den konservativa anläggningen.

Det är Golf Digest-reportern Daniel Rapaport som via Twitter meddelar att två svingtränare under torsdagen ska ha blivit omhändertagna av säkerhetsvakter och därefter blivit bortförda från Augusta National.

Att man inte får använda telefon är något de borde vara medvetna om.

På Augusta National råder totalt mobilförbud, och det är en av de regler som klubben håller allra hårdast på.

Övriga regler kan du läsa om här:

In addition to the Justine rumors…murmurs around Augusta that not one, but TWO swing coaches were escorted off the property yesterday for phone usage.

Augusta is not messing around.

— Daniel Rapaport (@Daniel_Rapaport) April 9, 2021