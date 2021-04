Henrik Stenson spelade fin golf den andra rundan av US Masters.

Ett under par gjorde att han både noterades för årets första PGA-runda under par och klarade sin först kvalgräns sedan januari.

Henrik Stenson har sin blåskadtade Diablo-spoon tillbaka i bagen, och det verkar ha gjort gott.Foto: Christer Höglund, TT

Henrik Stenson kom till Augusta National efter en tung tid på golfbanan. Han hade inte gått en enda runda under par på PGA-touren i år och inte klarat en enda kvalgräns på amerikansk mark.

I januari var senast han klarade en cut, då i Abu Dhabi HSBC Championship på Europatouren.

Men på Augusta National har Stenson kämpat på bra. Första rundan var just en kämparunda och den andra dagen så bjöds det på mer av samma vara.

Inför förra veckans tävling i Texas stoppade Henrik Stenson i sin klassiska blåskaftade trätrea (Callaway Diablo) i bagen och halvvägs in i Masters är han bland de i startfältet som träffat flest fairways.

Dock har han ”bara” träffat hälften av greenerna, vilket gjort att han på många hål fått kämpa för att rädda par.

Ett steg i rätt riktning

Fredagsrundan inledde Stenson lite trevande. Efter fyra par blev det en bogey på hål fem. Men så småningom började birdies rulla i. Svensken hittade rätt både på hål 8, 13 och 14 innan han avslutade med ytterligare en på 18.

Den gjorde att han gick på 71 slag och noterades för sin första runda under par på PGA-touren i år. Men framförallt innebar det en klarad kvalgräns i en stor golftävling och ett steg i rätt riktning.

Henrik Stenson ligger på par totalt och får spela de avslutande två dagarna i årets Masters.

Leder gör Justin Rose på -7 följt av debutanten Will Zalatoris på -6. Justin Thomas är ytterligare ett slag bakom.

