Pinsamma ögonblick för Si Woo Kim – se honom knäcka puttern

Fredagen innebar en pinsam dag på Augusta National för Sydkoreas Si Woo Kim.

Trots att han lyckats blanda sig i toppstriden tappade han fattningen och knäckte sin putter. Det gjorde att han fick använda sin trätrea som putter resterande del av rundan.

Han var fyra slag under par och delade femteplatsen. Det såg med andra ord ut att gå som smort för den sydkoreanske stjärnan Si Woo Kim.

Men tydligen höll han inte med själv. Efter en treputt på 14 brast psyket på det 15:e.

Efter en dålig förstaputt slog han klubban i marken så hårt att den knäcktes, det ledde till att han fick putta med trätrean. Trots allt lyckades han göra par.

Därefter kastade han sin boll i vattnet bakom sig och gick vidare till 16:e.

So after snapping his putter on hole No. 15, Si Woo Kim is finishing Round 2 by putting with a 3 wood. He’s just three strokes behind the lead. #theMasters pic.twitter.com/HiymRMRHek

